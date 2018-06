Occasione persa per orgoglio

Editoriale - Il 4K mancato e l'Occasione persa dell'Italia televisiva ai Mondiali : ... i possessori di TV 4K avrebbero avuto una piccola ricompensa alla fiducia nella tecnologia da loro dimostrata impegnandosi ad essere 'early adopter' dell'Ultra HD in un mondo televisivo italiano che ...

Passaggi a livello : «Occasione persa per il Comune di Teglio» : Peccato che Teglio non si sia unito agli altri Comuni e abbia perso - ancora una volta - l'occasione per raggiungere un obiettivo così importante per il bene e la sicurezza della sua comunità . Parla ...

Ducati - quando vincere fa male. Jorge Lorenzo domina - ma saluterà a fine stagione : che Occasione persa… : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

Trump-Kim - è rottura : "Il vertice non si farà Persa Occasione di pace" : Poi, parlando dalla Casa Bianca, afferma che si tratta di una 'tremenda battuta d'arresto' per la Nord Corea e per il mondo intero. Trump ha scritto una lettera a Kim per comunicargli la decisione di ...

Ibi18 - Seppi : 'Occasione persa - Puoille è stato fortunato' : C'è amarezza nelle parole di Andreas Seppi dopo l'eliminazione dagli Internazionali d'Italia. L'avventura del 34enne altoatesino si ferma ai sedicesimi: sul centrale del Foro Italiao ha la meglio il ...

Vuoto a rendere per le bottiglie in PET : un'altra Occasione persa per l'Italia? E intanto gli Alpini invadono Trento con un mare di plastica : E per la pace degli ambientalisti scettici si precisa che "a fine evento i prodotti saranno riciclati e trasformati in nuovi oggetti: un perfetto esempio di economia circolare a salvaguardia dell'...

Governo di scopo coi 5S - la verità Mossa concordata Salvini-Silvio Ma arriva il no : 'Occasione persa' : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti al telefono venerdì mattina. Una conversazione durata quasi trenta minuti intorno alle ore 10, poco prima del consiglio federale della Lega in Via Bellerio. Quindi l'ultima proposta del leader del Carroccio ai 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Un'altra Occasione persa dall'Europa. La Comunicazione che ignora i cittadini : Si avvertiva che la Commissione Europea stesse per perdere Un'altra occasione con la Comunicazione sul Bilancio 2021-27, che avvia un anno di negoziato. Ora ne abbiamo la certezza. Abbiamo certezza della distanza di Bruxelles dalle difficoltà di milioni e milioni di cittadini, dalla consapevolezza che l'erosione delle basi di "giustizia" del disegno europeo ne sta minando il proseguimento. Certo, in quella Comunicazione ci sono anche ...

DEF/ Tra vecchio e nuovo Governo : un'altra Occasione persa (da Di Maio) : Ieri è stato approvato il Documento di economia e finanza a politiche invariate. Più che i numeri sui conti pubblici, contano le parole di Gentiloni e Padoan. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:01:00 GMT)IL CASO/ Elezioni anticipate, il cavallo di Troia per il commissariamento dell'Italia, int. a F. ForteSCENARIO/ "Il tentativo M5s-Pd fallirà, si torna allo schema Di Maio-Salvini", int. a P. Caldarola