“O dentro o fuori” La sfida di Salvini | così il ministro si gioca tutto

caffeinamagazine

: Il problema non è ciò che si vede fuori, ma quello di cui vergognarsi dentro. - Never1Eve : Il problema non è ciò che si vede fuori, ma quello di cui vergognarsi dentro. - lisameyerpanda : Il giorno prima di un esame: Cervello : “vaffancul vada come vada ..” Corpo “che mal di pancia” Anima: “non voglio… - ManuelaMari14 : RT @lapidariamente: Il #26giugno 1967 moriva, appena quarantaquattrenne, don Lorenzo Milani, un prete scomodo per molti, dentro e fuori la… -

(Di martedì 26 giugno 2018) “La Guardia costiera italiana ha avuto disposizioni di non raccogliere gli sos delle navi ong cariche di migranti? Dovete chiedere alToninelli, ma sefosse, questa decisione avrebbe il mio totale sostegno”. Mentre continua l’odissea dell’ong tedesca Lifeline, ferma da giorni a sud di Malta con a bordo 234 migranti, e la Maersk, con i suoi 110 migranti viene autorizzata dal Viminale ad attraccare a Pozzallo, ildell’Interno Matteolancia un nuovo guanto dialle organizzazioni non governative, arroventando al tempo stesso il clima all’interno del governo. Tanto che in serata è Luigi Di Maio a intervenire per calmare le acque. Per la Lifeline, dice ildel Lavoro e dello Sviluppo Economico ai microfoni di Stasera Italia “ci sono due strade: o aprono i porti Francia, Spagna e Malta o viene nei ...