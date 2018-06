Nuova Volkswagen Touareg | riflettori puntati sul ' Traffic Jam Assist'

Ford e Volkswagen - In vista una Nuova alleanza strategica : Il gruppo Volkswagen e la Ford Motor Company hanno annunciato di aver siglato un memorandum d'intesa per creare un'alleanza strategica per rendere più forti e competitivi i marchi dei due gruppi. Le due aziende hanno iniziato a esplorare possibili collaborazioni che potrebbero portare alla realizzazione di progetti condivisi ma, per il momento, non sono previsti accordi economici né compartecipazioni finanziarie.Si parte dai veicoli commerciali. ...