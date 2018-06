Nuoto | Trofeo Settecolli 2018 | Adam Peaty e Sarah Sjoestroem guidano la truppa delle

oasport

(Di martedì 26 giugno 2018) Dal 29 giugno al 1° luglio la piscina più bella del mondo, del Foro Italico a Roma, sarà teatro di sfide interessanti nel 55°. Come al solito, l’attesa per questo evento è sempre molto sentita dagli appassionati, che non vedono l’ora di godersi lo spettacolo. Ci sarà la Nazionale italiana rappresentata dagli atleti più forti, si pensi a Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Fabio Scozzoli e Simona Quadarella. Assente per i problemi alla spalla, invece, Gabriele Detti che cercherà il recupero in extremis in vista degli Europei a Glasgow (3-9 agosto). Azzurri che però dovranno fare i conti con una “legione straniera” molto forte. Tanti gli atleti da osservare con attenzione:, Yulia Efimova,, Mykhailo Romanchuk e Chad Le Clos, i primi che vengono in mente. Nella rana, il britannico ha riscritto la storia di questo ...