Nuoto | Settecolli 2018 | gli azzurri ancora a caccia della convocazione per gli Europei I

(Di martedì 26 giugno 2018) Il Trofeodi Roma, da sempre, è l’ultimadi salvezza per chi non ha strappato il pass per i grandi appuntamenti internazionali in programma tra luglio e agosto ma spesso si rivela un boomerang per chi ottiene il lasciapassare alla piscina del Foro Italico perchè, con il picco di condizione raggiunto un mese prima rispetto all’evento internazionale, si rischia poi che la forma scivoli via e che si vada al Mondiale o Europeo di turno a fare una brutta figura. Serve una programmazione minuziosa per riuscire ad arrivare a Roma nonal cento per cento ma quanto basta per non sfigurare e magari per ottenere il pass (quest’anno con glii minimi sono tutt’altro che improponibili anche per gli atleti di seconda fascia, quelli chenon sono qualificati) e cercare di mantenere la forma o addirittura affinarla nel mese successivo. Gli ...