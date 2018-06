Novità GTA Online per il mese di Luglio | Rockstar pronta a sorprendere

Soldi gratis per GTA Online : settimana del business con RP doppi e nuovi veicoli - le Novità : Per GTA Online è iniziata la settimana del business con nuovi veicoli, GTA$ in regalo, RP doppi per le missioni. Southern San Andreas infatti ha deciso di premiare lo spirito imprenditoriale dei suoi cittadini. Tutti coloro che effettueranno l'accesso a GTA Online questa settimana, riceveranno un omaggio statale di 250.000 GTA$, mentre lo stato garantirà altri 150.000 GTA$ per ogni giorno consecutivo in cui verrà effettuato l'accesso a GTA ...