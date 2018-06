Notti dell' Archeologia al via in Toscana

Passeggiate tra i sentieri delle balze - spettacoli - Notti bianche e in piazza Grande si corre Giostra : gli appuntamenti : VENERDI' 22 GIUGNO Arezzo Sarà un vero e proprio compleanno in musica quello organizzato dall'Accademia D.I.M.A. DoReMi International Music Academy di Arezzo per il Gruppo Polifonico "Francesco ...

Notti celesti alle terme dell'Emilia Romagna : C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante proposte del programma: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene "celesti", tour in e-bike e percorsi di nordic walking , passando per "QI Gong" in riva al mare e mercatini tematici. Tante infine le iniziative dedicate ai ...

Fisica - GiaNotti : con HiLumi LHC potrà esplorare i mattoni dell’universo : Oggi al CERN si celebra la posa della prima pietra (con l’inizio dei lavori di ingegneria civile) relativa al progetto High Luminosity LHC, detto HiLumi LHC. Il progetto HiLumi LHC, nel quale l’Italia è in prima linea con l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, potenzierà il superacceleratore del CERN in modo da aumentarne la luminosità, uno dei principali indicatori delle performance di un acceleratore di particelle, e cioè il numero di ...

L'acceleratore del Cern diventa ancora più potente. GiaNotti : "Esploreremo i mattoni dell'universo" : L'acceleratore più potente del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra, si prepara a diventare ancora più potente per riuscire a scoprire particelle mai viste e aprire così le porte alla nuova fisica. È il più grande progetto di fisica dei prossimi 10 anni ed è stato annunciato oggi al Cern in una conferenza stampa organizzata in occasione della posa della prima pietra; si chiama HiLumi ...

Al Circolo CaNottieri Lazio la serata 'SEMPRE AMICI' per rinsaldare il legame tra i tifosi dell' Inter e della Lazio : La resa dei conti finale, quel crudele show down tra Lazio e Inter che proprio all'ultima giornata di campionato ha deciso la zona Champions, non ha Interrotto il filo di amicizia che lega i tifosi ...

Da JovaNotti a Eros - tutti gli amici di Pino Daniele sul palco dello stadio San Paolo : Sul palco gli amici del cantautore napoletano a tre anni e mezzo dalla scomparsa Jovanotti, Antonacci, Ramazzotti, Amoroso, Sangiorgi, Giorgia, Turci, Nannini, un esercito per ricordare il cantautore ...

I giovani della CaNottieri Sabazia non deludono ad Auronzo di Cadore - tanti applausi per Leonardo Sogno e Pietro Fornari : La manifestazione è stata organizzata dalla Soc Auronzo Misurina ed ha visto la partecipazione complessiva di oltre 500 atleti in rappresentanza di 80 società provenienti da tutta Italia. La ...

Al Circolo CaNottieri Aniene la presentazione del “Mistero dell’angelo perduto” : Il Mistero dell’angelo perduto di Paolo Jorio e Rossella Vodret. Martedì 5 giugno ore 19.00 al Circolo Canottieri Aniene – Lungotevere dell’Acqua Acetosa 119, Roma. Berlino, Olimpiadi del 1936: Olia, Vika e Helmut, due donne e un uomo con storie e destini differenti, si incontrano sullo sfondo della drammatica ascesa del nazismo. Studiosi e amanti dell’arte, verranno coinvolti dalla loro straordinaria passione per il Caravaggio e per il ...

3.a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata martedì 5 giugno alle 15.30 - sala ZaNotti della residenza municipale : Esame dello schema di convenzione per lo svolgimento delle azioni del Progetto Polis 04-06-2018 / Giorno per giorno La 3.a COMMISSIONE CONSILIARE - presieduta dal consigliere Facchini - si riunirà ...

Furto a ZaNotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Furto a ZaNotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. «Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza» : 'Io lavoro nel mondo, ma le tasse le pago in Italia e ho bisogno di sicurezza, che il mio lavoro venga protetto - conclude - Siamo al sesto Furto di seguito, non si può andare avanti. Ti viene voglia ...

Mondiali 2018 - Ilary Blasi sbaraglia tutte? : la signora Totti potrebbe aggiudicarsi "Notti Mondiali" al posto della Marcuzzi : Ilari piglia tutto. La biondissima Iena potrebbe aver sbaragliato la concorrenza di Alessia Marcuzzi. A Belen Rodriguez invece il compito invece dei collegamenti in esterna.

Mediaset - la conduzione delle “Notti mondiali” va a Ilary Blasi. E nei corridoi del Biscione c’è un po’ di maretta… : Pochi giorni fa vi avevamo dato conto della “guerra mondiale” per diventare il volto femminile del campionato di caldio mondiale delle reti Mediaset. “Tutti vorrebbero avere la loro vetrina mondiale, perché gli ascolti saranno senz’altro bulgari e l’esposizione mediatica forte. I posti a disposizione, però, sono davvero pochi”, scrivevamo. Ebbene, ora è il sito Davidemaggio.it a confermare l’indiscrezione e rilanciare: il volto femminile ...

Ufficiale la nuova versione di La fine della chemio con Elisa - JovaNotti - Manuel Agnelli e altri (video e testo) : La nuova versione di La fine della chemio è finalmente Ufficiale. I Sick Tamburo hanno chiamato a raccolta alcuni dei nomi più importanti della musica italiana per un intento benefico. Il ricavato del brano, distribuito in tutte le piattaforme digitali e di streaming, sarà infatti devoluto all'associazione A.N.D.O.S. di Pordenone e a quella sportiva Donne in Rosa Lago Burida, che riunisce un gruppo di donne operate al seno che vanno avanti ...