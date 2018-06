NOTA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUIGIA INGRASSIA

Giuseppe Conte : la madre della sua compagna Olivia è Ewa Aulin - NOTA attrice di Hollywood : Giuseppe Conte 53 anni nuovo premier del governo italiano, è sempre stato un uomo Conteso da decine di donne. Questo, fin dall'adolescenza, quando all'epoca Giuseppe frequentava il Liceo Classico di San Marco in Lamis. Le ragazze hanno sempre fatto parte della vita di Conte, il quale è sempre stato un bel giovanotto, aitante e ben vestito. Questo nonostante, il futuro premier non provenisse da una famiglia realmente agiata. Il padre, Nicola, era ...

Melania Trump vs Letizia di Spagna - i più attenti l’hanno NOTAto subito : è tutto nel vestito della regina : Melania Trump vs Letizia di Spagna. Moglie del presidente degli Stati Uniti la prima e moglie del re di Spagna la seconda. Si sono incontrate in occasione della visita di Stato dei reali spagnoli negli Usa. Un viaggio ufficiale di sei giorni, riporta D di Repubblica, che martedì 19 giugno è culminato nell’incontro alla Casa Bianca tra Donald e Felipe. Ma come spesso accade in questi casi hanno dominato la scena Melania e Letizia con ...

Castrovillari - Antonio NOTAro nominato presidente della IV Commissione : Il consigliere comunale di Castrovillari, Antonio Notaro , oggi pomeriggio è stato nominato con i voti di maggioranza e minoranza, presidente della quarta Commissione "Sport, Turismo, Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo Libero". Prende il posto di Serena Carrozzino dimessasi con Peppino Pignataro dal consesso civico, l'undici aprile scorso, per motivi politici. La ...

Stadio della Roma - Davide Casaleggio : 'Io e Luca Lanzalone a cena a tavoli diversi'. Ma aveva preNOTAto tutto il ristorante : L'inchiesta sullo Stadio della Roma crea gravi, anzi enormi, imbarazzi anche a Davide Casaleggio , il vero leader del M5s. tutto ruota attorno alla chiacchieratissima cena con Luca Lanzalone , il ...

Fondi UE : la NOTA DELLA presidente Marini : ... "L'Umbria spreca i Fondi UE", che, usando strumentalmente un dato non attuale relativo al FESR ed all'FSE , contenuto nel recente rapporto di Banca d'Italia relativo allo stato dell'economia in ...

Il disastro della letteratura che scrive in iperstile per farsi NOTAre un po’ : L’interessante e per me utilissimo numero 18 del supplemento Orizzonti del Corriere della Sera (“Idee per il futuro”) si apre ahimè con un racconto. Provo a leggerlo e mi chiedo che cosa sto leggendo. E’ un testo iperletterario, linguisticamente congestionato fino all’inverosimile, una di quelle var

Sono Motors - Raggiunte le 5.000 preNOTAzioni della Sion : La tedesca Sono Motors ha raggiunto il traguardo delle 5.000 prenotazioni della elettrica Sion. Le richieste Sono giunte da 30 Paesi diversi ed è stata prorogata a fine giugno l'offerta lancio iniziale: a tutti i clienti verrà spedito un modellino in legno della Sion con il numero di prenotazione, in attesa delle prime consegne previste nel 2019.Batterie e celle solari per rispettare l'ambiente. La Sion, della quale abbiamo già potuto provare un ...

Contratto di governo - Huffington Post contro Corriere sul “caso” della bozza. “La fonte era NOTA - consegna concordata” : Botta e risPosta tra Lucia Annunziata, direttore del sito Huffington Post, e Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera. Sabato Fubini ha scritto un articolo sulla speculazione contro l’Italia da parte del fondo AH di Alan Howard, che scommettendo sul ribasso dei titoli di Stato italiani ha registrato a maggio un attivo del 36,7%, un rendimento 200 volte superiore alla media dei 5 anni precedenti. Operazione avvenuta, secondo ...

Arriva la Coca Cola Clear : la versione trasparente della bibita più NOTA al mondo : Arriva la Coca Cola Clear: la versione trasparente della bibita più nota al mondo La Coca Cola diventa trasparente, con una nuova ricetta il gruppo statunitense ha deciso di lanciare sul mercato la nuova bibita eliminando il suo caratteristico colore e facendola diventare completamente trasparente. Il debutto sarà in Giappone nei prossimi giorni ma al […] L'articolo Arriva la Coca Cola Clear: la versione trasparente della bibita più nota ...

Arriva la Coca Cola Clear : la versione trasparente della bibita più NOTA al mondo : La Coca Cola diventa trasparente, con una nuova ricetta il gruppo statunitense ha deciso di lanciare sul mercato la nuova bibita eliminando il suo caratteristico colore e facendola diventare completamente trasparente. Il debutto sarà in Giappone nei prossimi giorni ma al momento non è previsto nessun lancio in altri mercati.Continua a leggere

Massafra. Aumento della TARI. La NOTA del Partito Democratico cittadino : ... facendo passare realmente il principio che ci sono benefici per l'economia familiare. Nell'ultimo anno all'impegno già profuso dei cittadini per differenziare i rifiuti, con buoni risultati, si è ...

Mafia - Matteo Messina Denaro : blitz a Trapani/ Video - indagati fiancheggiatori : la NOTA DELLA Polizia di Stato : Mafia, blitz a Trapani contro i fiancheggiatori di Messina Denaro: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:52:00 GMT)

L'evento - Successo alla sala NOTAri della presentazione di "Donne in gioco 2.0 e Legalità" : L'assessore del Comune di Perugia, Edi Cicchi nel portare i saluti dell'amministrazione comunale, ha messo in evidenza come sia 'molto faticoso ancora portare avanti le pari dignità nel mondo ...

Gaia Consoli e Samuele Bossotto vincitori ex aequo della NOTA d'oro : La Nota d'oro Si è conclusa con una vittoria "ex aequo" la 44esima edizione della " Nota d'oro ", manifestazione canora per bambini svoltasi sul palcoscenico del cine teatro "Cristallo" di San Damiano ...