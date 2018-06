Non si placano le polemiche sull’Antica Kroton tra la senatrice Margherita Corrado M5s

Riappare Melania Trump - 24 giorni dopo. Ma i rumor Non si placano : Melania Trump è tornata. La moglie del presidente americano ha presenziato a un evento ufficiale alla Casa Bianca, organizzato per onorare le famiglie dei soldati caduti in guerra. Una cerimonia privata, ma la reporter Jena Greene ha testimoniato con un video il ritorno in pubblico della first lady dopo oltre tre settimane, per l’esattezza 24 giorni: era infatti il 10 maggio l’ultima volta che Melania era apparsa davanti alle telecamere, quando ...

Non si placano le polemiche per le strisce blu a Ragusa : Mentre si attende l'incontro di lunedì al Comune con il sindaco di Ragusa per parlare di strisce blu, oggi intervengono i sindacati

Luigi Mario Favoloso/ Nina Moric e la maglietta sessista : Non si placano le polemiche (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso è tornato insieme a Nina Moric? La crisi continua e le polemiche per la maglietta con al scritta sessista. L'attacco di Selvaggia Lucarelli (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:00:00 GMT)

Vulcano Kilauea - almeno 125 terremoti scuotono la vetta mentre Non si placano le eruzioni : aumentano danni e paure [GALLERY] : 1/14 Credit: USGS ...