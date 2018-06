Non possiamo tollerare questa forma di nazionalismo

Fabio Fazio contro Salvini su questione migranti/ "Non possiamo abituarci a quello che sta accadendo" : Fabio Fazio contro Salvini sulla questione dei respingimenti e della chiusura dei porti italiani ai migranti: il duro attacco su Twitter al ministro dell'Interno.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Fazio critica Salvini : "Non on ci possiamo abituare a quello che sta accadendo" : In questi giorni in cui il Viminale ha dato il via ad un nuovo corso nella gestione dell'emergenza immigrazione, il ministro degli Interni è stato al centro di diversi attacchi. Attacchi e parole dure ...

Ci mancava Fabio Fazio : 'Non possiamo abituarci...' - la sua frase su migranti e Salvini : 'Nessuno sceglie da chi nascere e dove nascere', scrive su Twitter Fabio Fazio. Si riferisce ovviamente al tema dell'immigrazione e dei porti chiusi, ovvero il caso di Matteo Salvini. Dopo l'amico ...

Vaccini - il ministro Giulia Grillo risponde a Salvini : “Su obbligo possiamo discutere - ma la scienza Non la fa la politica” : Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall'altra parte metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell'impianto del D.L Lorenzin", con queste parole il ministro della Salute Giulia Grillo ha replicato alle affermazioni di Matteo Salvini sui Vaccini.Continua a leggere

La giornata mondiale del selfie : perché Non possiamo farne a meno : (Foto: Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures) Oggi è la giornata mondiale del selfie. Me lo ha ricordato Facebook con una notifica, come uno spacciatore che ti ricorda che è la giornata mondiale dell’acquisto di droga illegale. Il selfie, insieme a una soglia d’attenzione che non supera i 6 secondi, è una delle principali invenzioni contestuali all’evoluzione che ha trasformato i “cellulari” in “smartphone”. Le avvisaglie di questo ...

Ma quale ritorno di fiamma?! Stefano De Martino dice no a Belen : “ecco perchè Non possiamo più stare insieme” : Il ballerino Stefano De Martino esclude tassativamente il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez, le sue motivazioni a riguardo Stefano De Martino, dopo l’esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi, è tornato in Italia. Il trasloco da Roma a Milano, è servito al napoletano per stare più vicino al figlio Santiago, ma non a Belen Rodriguez, con cui il ballerino esclude un possibile ritorno di fiamma. Stefano ha ...

La senatrice M5S Paola Nugnes contro il governo : “Non possiamo chiudere i porti - abbiamo bisogno dell’Africa” : "La verità sull'immigrazione che nessuno vuole ascoltare. Noi europei siamo oramai un popolo di gente in continua ed inarrestabile decrescita demografica, che invecchia ad un ritmo più veloce di quanto sia in grado di riprodursi. abbiamo bisogno dell'Africa", ha scritto su Facebook la senatrice M5S Paola Nugnes contestando l'operato del ministro Matteo Salvini. Il post è poi scomparso.Continua a leggere

Matteo Renzi su Aquarius : “Non possiamo lasciare le persone in mezzo al mare. Perdo voti dicendolo? Non mi interessa” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

valencia - Non c'e' posto per i profughi dell'aquarius - 'ne possiamo prendere al massimo otto' - Cronache : La fase del buon cuore e della concordia spagnola è destinata a finire non appena le luci puntate da tutto il mondo su valencia si spegneranno. Qualche segnale si intravede già. 'Bisogna seguire il ...

Aquarius - Meloni : “Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di africani” : “L’Italia ha già fatto troppo. Ha ragione Salvini quando dice che i nostri porti non sono i primi porti sicuri per chi parte dalla Libia. Ma ha ragione anche Malta, perché gli immigrati sono stati recuperati in acque libiche”. Sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Massimo Giletti sulla vicenda della nave Aquarius durante il programma Non è l’Arena in onda su ...

FrosiNone - Longo : 'Obiettivo centrato - ora la finale. Il Palermo sta meglio di noi - ma possiamo farcela' : Con le unghie e col sudore: il Frosinone accede alla finale playoff. Continua il sogno Serie A della squadra gialloblu, che non è riuscita ad andare oltre l'1-1 neppure nella semifinale di ritorno con ...

Bonino : “Ci dobbiamo svegliare - Non possiamo aspettare i disastri del governo M5S-Lega” : Intervistata da Fanpage.it, la senatrice Emma Bonino fa il punto sul neonato esecutivo M5S-Lega: "Mi preoccupano molti aspetti di questo governo. Sia sui diritti civili, sia per quanto riguarda la giustizia rigorosa ma umana, sia dal punto di vista dell'immigrazione e delle relazioni con l'Europa c'è da essere veramente preoccupati. Poi dovremmo vederli all'opera, questo è evidente, il mio giudizio al momento si ferma a quello che ho letto sul ...

Acquaviva - contrada San Giacomo è nel degrado più totale. 'A volte Non possiamo uscire di casa - ma nessuno fa nulla' : Acquaviva PICENA E' di situazione insostenibile che parlano i residente della zona di contrada San Giacomo, ad Acquaviva Picena. In quell'area, infatti, la strada è estremamente dissestata e provoca ...

Il Brasile 'regala' alla Germania la porta del Mineirazo : 'Non possiamo cambiare la storia' : E' stata una delle notti più buie del calcio brasiliano, 90 minuti che resteranno per sempre nella mente dei protagonisti e di una Nazione intera: Brasile-Germania 1-7, Mondiale 2014, la notte del ...