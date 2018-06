«Non fate finta che i senzatetto non esistano | sono persone»

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | Da Roma la richiesta ufficiale a Malta : "Fate attraccare la nave" : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Riccardo Scamarcio difende Salvini/ “Non credo sia razzista! Non fatevi abbindolare dai pensatori di sinistra” : Riccardo Scamarcio difende Matteo Salvini, “Non credo sia razzista! Non fatevi abbindolare dai pensatori di sinistra e la stampa mainstream", ecco le sue precise idee sulla politica.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Linea prudente di Tria : il contratto è vago ma fate attenzione a Non alzare il debito : Il debito deve continuare a scendere, la finanza pubblica va gestita in modo prudente, il consolidamento di bilancio e il dialogo con la Commissione europea sono condizioni necessarie per tenere sotto controllo i mercati e ottenere più margini di flessibilità. Le misure indicate nel contratto di governo? Si attueranno, con gradualità: ma solo se a...

"Donne russe - Non fate sesso con uomini di colore" : "Ok fare sesso con gli stranieri durante i Mondiali. Ma attenzione. Un conto è se sono della vostra stessa razza, un altro se di razza diversa. I figli che potrebbero nascere dalla vostra relazione finirebbero per essere discriminati per il colore della loro pelle". Tamara Pletnyova, deputata del Parlamento russo e presidente della Commissione della Duma per la famiglia, in un'intervista alla radio Govorit Moskva ha rivolto un pubblico appello ...

Aquarius - c'è cibo solo per un giorno. Onu e Ue : 'Fateli sbarcare subito'. Salvini insiste : 'L'Italia Non si china' : Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell' ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti continua vagare nel Mediterraneo senza un porto dove approdare ...

Meteo - Non fatevi illusioni l’estate può aspettare. Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sembrava davvero fosse scoppiata l’estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L’alta pressione africana di questi giorni , si legge su ilMeteo.it, sarà messa subito in crisi già da lunedì sera quando una perturbazione atlantica busserà alle porte dell’Italia, portando temporali al Nordovest con grandine e colpi di vento.Martedì e ...

Dopo la Tunisia anche Malta nel mirino di Salvini : 'Non fate nulla sui migranti'. Protesta e replica : 'Sono accuse false, abbiamo sempre fatto il nostro dovere' ribattono le autorità maltese al titolare del Viminale che li accusa di spendere poco sulle Ong che salvano migranti -

Gabibbo-Big Red - «Non fatelo andare in onda» : si riapre la battaglia - ma Striscia nega tutto : Plagio, plagio evolutivo o falsità? Si è riaperto il contenzioso , che va avanti ormai da anni, tra il Gabibbo e Big Red , il pupazzo ideato nel 1979 da Ralph Carey e mascotte della Western Kentucky ...

Nilufar provoca il pubblico : "Cosa mi piace di Giordano? Non fatemi essere volgare" : Dopo le bugie , i sensi di colpa, è arrivato il perdono di Giordano Mazzocch i e Nilufar Addati non poteva chiedere di meglio. I due si sono scelti nello studio di Uomini e Donne una settimana fa e da ...

“Non fate come me - per carità!”. Non si strucca bene per 25 anni : ecco che le succede agli occhi : struccarsi prima di andare a dormire, che seccatura. Dite la verità: quante volte è capitato di volervi tuffare nel letto appena rientrate a casa senza dover per forza passare per l’operazione, tanto fondamentale quanto noiosa, di rimozione del make up? Quante volte, di sera, avreste preferito essere uscite senza mascara e tutto il resto? Anche solo una volta, poi, vi sarà successo di far finta di dimenticarvi e andare a dormire con ...