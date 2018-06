No - Salvini non è andato in Libia con un jet di lusso : Le immagini, in effetti, sono un po' da propaganda old-style: la stretta di mano con il pilota in tuta (e non in divisa) davanti alla goffa sagoma dell'aereo militare; il selfie con tanto di cuffia e microfono all'interno del velivolo e lo scatto da Instagram del sobrio, essenziale pasto servito sulla via del ritorno: cotoletta e patate su un piatto di plastica. Matteo Salvini, in partenza per Tripoli, ci teneva a far ...

Chef Rubio risponde a Salvini : "Le barche dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani" : "Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani": recita così il post che Chef Rubio, alias Gabriele Rubini, ha pubblicato su Instagram. Un post che ha raccolto in poche ore oltre 25mila "mi piace" e che fa il verso ad quello pubblicato da Matteo Salvini, in cui il ministro dell'Interno scriveva: "Buona serata amici, che fate? P.s. ...

Migranti - Medici senza frontiere a Salvini : ‘Torture in Libia non sono retorica. Ecco le conseguenze fisiche e mentali su pazienti’ : Al rientro dalla Libia aveva detto che le torture dei Migranti e rifugiati sono “retorica” e alcuni centri d’accoglienza sono “all’avanguardia”. Frasi, quelle di Matteo Salvini, che hanno portato Medici senza frontiere ad esprimere “dissenso” perché molti dei pazienti assistiti dalla ong a Roma “sono passati attraverso la Libia” e lì “sono stati torturati e maltrattati”, ...

Salvini - con M5S non litighiamo : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Dopo le elezioni amministrative "non sono cambiati gli equilibri nel governo, con i 5 stelle si lavora bene, seriamente, con coerenza e con concordia. Mi sa che dovranno ...

Migranti - Toninelli con Salvini : Guardia Costiera non raccolga sos da barconi in acque libiche : Piena sintonia tra Toninelli e Salvini sul tema Migranti . Il ministro delle Infrastrutture del M5S è d'accordo con il capo del Viminale sul fatto che la Guardia Costiera italiana non risponda agli ...

Bimba non vaccinata morta di meningite in 4 ore - il padre : 'Ora che dice Salvini?' : A 6 anni muore nel giro di poche ore senza che nessuno possa aiutarla a salvarsi. Niente hanno potuto infatti i medici e la famiglia di Giulia per 'allontanarla' dalla meningite di tipo C. La ragazzina non era vaccinata, un accorgimento che avrebbe potuto salvarle la vita, almeno cosi sostiene il papà della giovane. In un'intervista a Stasera Italia l'uomo ha raccontato che, per via di un malanno di stagione, era stata costretta a saltare la ...

Calenda : “Salvini? Non è il fascista che torna. Sa usare bene mezzi di comunicazione e ha riconosciuto paure del Paese” : “C’è bisogno di di un nuovo congresso, una mozione per fare una grande assise di rifondazione nel centrosinistra a settembre o a ottobre. Prima è, meglio è. Serve una segreteria larga, e penso che oggi il riferimento naturale sia quello di Paolo Gentiloni”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro Carlo Calenda espone la sua ricetta per uscire dal pantano del centrosinistra, proponendo un nuovo movimento allargato. “Sciogliere il Pd?” – ...

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...

Visita impeccabile di Salvini in Libia - ma lì non ci saranno hotspot : Roma. L’ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Perrone, e i servizi italiani che sono specialisti dell’area lunedì hanno organizzato una Visita pressoché perfetta a Tripoli per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, atterrato di mattina nell’unico aeroporto della capitale rimasto funzionante do

Bimba di 6 anni morta di meningite in 4 ore. Non era vaccinata. Il padre : “Ora che dice Salvini?” : Giulia non è stata vaccinata perché il giorno dell’appuntamento aveva la febbre. Stava aspettando la chiamata per una nuova data, poi però ha contratto la famigerata malattia che l'ha uccisa. "I vaccini salvano le vita" dice il padre tra le lacrime, che poi polemizza col leader della Lega.Continua a leggere

