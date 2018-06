Nier | Autoamata approda su Xbox One

eurogamer

(Di martedì 26 giugno 2018): Automata èta oggi anche in casa Microsoft, il gioco è infatti disponibile perOne riporta VG247.Il gioco giunge sulla nuova piattaforma nella versione Become As God Edition, la quale comprende tutti i seguenti contenuti: La nuova edizione del gioco include inoltre anche il DLC 3C3C1D119440927*, con il completo "Vedo-non-vedo" per 2B, il "Completo ragazzo" per 9S e il "Completo distruttore" per A2. Dopo aver completato le nuove missioni secondarie del DLC, il nostro personaggio potrà vestire questi completi diReplicant. Le missioni secondarie consistono in tre diverse sfide di combattimento in tre arene diverse.Read more…