Niccolò Agliardi | «Le canzoni che durano»

vanityfair

: 6 storie. 6 amici. 6 modi di trasformare la paura e darsi la seconda possibilità. Mancano pochi giorni. Martedì i… - NiccoloAgliardi : 6 storie. 6 amici. 6 modi di trasformare la paura e darsi la seconda possibilità. Mancano pochi giorni. Martedì i… - littlemixftlodo : RT @Turchese4: Stasera doppio appuntamento con Fabrizio Moro, prima #WMA18 con Ermal #MetaMoro e Ultimo e in seconda serata #DimmiDiTe con… - Ca89Carmen : RT @Turchese4: Stasera doppio appuntamento con Fabrizio Moro, prima #WMA18 con Ermal #MetaMoro e Ultimo e in seconda serata #DimmiDiTe con… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Come nascono le? Da dove arrivano? Per il cantautore(dietro la colonna sonora di Braccialetti rossi, e molti successi musicali da Laura Pausini a Damien Rice), domande come queste sono all’ordine del giorno. «Ho sempre pensato ci volessero dei forti mal di pancia. E invece bastano storie vere: nostre, degli altri». Così, inizia a cercarle per tutta Italia. E inventa un programma, Dimmidite (dal 26 giugno ogni martedì su Raiuno, prodotto da Anele), in cui in un loft pieno di strumenti con la sua band incontra una persona comune e trasforma quell’incontro in arrangiamento, e poi in versi, infine in una canzone interpretata live da amici come Fabrizio Moro, Emis Killa, gli Zero Assoluto. LEGGI ANCHEBraccialetti Rossi,: «E adesso padre, da solo» «La mia prof dell’università diceva: sono capolavori quando commuovi senza parlare di te. Il momento più ...