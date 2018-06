New Game Designer 2018 | torna l' evento dedicato ai nuovi talenti del mondo dei videogiochi

Spider-Man potrebbe includere una modalità "New Game Plus" e la metropolitana non potrà essere esplorata liberamente : Insomniac Games sta ancora lavorando al suo atteso Spider-Man per PS4, recentemente abbiamo appreso che il team, subito sopo l'E3 2018, aveva già apportato migliorie al gioco. Ora, scopriamo qualche altro dettaglio interessante, in arrivo direttamente dal creative director, Bryan Intihar.In alcuni botta e risposta con utenti Twitter, Inthiar ha confermato che Spider-Man potrebbe includere una modalità "New Game Plus", nulla di confermato, ma la ...

The Surge 2 avrà una modalità New Game Plus - funzionalità online e un sistema di abilità migliorato per le armi : Deck13 ha risposto ad alcune domande dei fan tramite il suo account Twitter ufficiale, rivelando alcune nuove informazioni su The Surge 2, il nuovo capitolo della serie visto, finalmente, in azione nel primo video di Gameplay poco fa. Come riportato da DSOGaming, secondo gli sviluppatori, il gioco presenterà una modalità New Game Plus, raddoppierà le classi di armi (rispetto al suo predecessore) e il loro sistema di abilità verrà potenziato e ...

E3 2018 : God of War riceverà la modalità New Game Plus : Arrivano ottime notizie per tutti i fan dell'apprezzato God of War, Sony ha annunciato che il titolo riceverà una modalità New Game Plus.Come segnala VG247.com, la nuova modalità di God of War funziona in modo simile ad altri giochi. Sarete, quindi, in grado di ricominciare da zero la storia e le avventure senza però perdere i progressi del personaggio.Armature, abilità, bottino e così via rimarranno. Sony Santa Monica sta attualmente lavorando ...

La versione Switch di Wolfenstein 2 : The New Colossus si mostra in un video gameplay off-screen di 9 minuti : Wolfenstein 2: The New Colossus di Bethesda e MachineGames sarà lanciato su Nintendo Switch alla fine di questo mese, ed è stato anche giocabile nello show floor a Los Angeles per l'E3 2018. Nintendo World Report ha provato la versione Switch, registrando le riprese del gioco in azione. Come si presenta, quindi, Wolfenstein 2: The New Colossus su Switch? Sembrerebbe bene! Gli sviluppatori Panic Button, che stanno gestendo questa versione, hanno ...

New Gundam Breaker : vediamo le modalità di gioco in un nuovo video gameplay : New Gundam Breaker si mette in luce con un nuovo trailer il quale, riporta Dualshockers, mostra le modalità di gioco che ci verranno proposte.Bandai Namco ha lanciato il trailer del suo gioco d'azione ispirato agli anime New Gundam Breaker, e si tratta dello stesso video pubblicato qualche giorno fa in Giappone, ma questa volta con i sottotitoli in inglese, per cui sarà sicuramente più semplice capire cosa viene detto.Il trailer mette in luce le ...

Un'edizione speciale di New Nintendo 2DS XL in esclusiva nei negozi GameStop negli USA : Così come ogni eroe che si rispetti ha bisogno del suo scudo, ci fa notare MyNintendonews, ogni videogiocatore degno di tale nome ha bisogno di una console portatile che assomigli ad uno scudo, e Nintendo 2DS XL in questo caso ci viene prontamente in contro.L'edizione speciale del 2DS XL Hylian Shield Edition ricorda l'iconico scudo di Link che abbiamo potuto vedere in The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, e sarà disponibile nei negozi ...

Pechino Express 7 – I primi concorrenti ufficiali ed i nomi delle coppie in gara : tutte le News sull’adventure-game : Pechino Express 7, tra certezze e voci non confermate: le prime indiscrezioni sul cast e sulla meta del viaggio Pechino Express 7 si appresta a comporre le sue coppie per la registrazione delle puntate che andranno poi in onda come ogni anno a settembre. Il programma condotto da Costantino Della Gerardesca, per la settima edizione dell’adventure-game, preannuncia un cast da urlo. I primi concorrenti ufficiali, comunicati dal profilo social ...