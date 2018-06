Netgear Nighthawk X4S | range extender a tutta birra!

chimerarevo

(Di martedì 26 giugno 2018) Di solito ivengono scelti per il loro prezzo e non per le loro caratteristiche tecniche. Si tratta di un errore piuttosto grossolano che tutti siamo portati a fare, pensando che tutti i prodotti di questo genere possano portare ad eguali prestazioni., per fortuna, sta cercando da tempo di cambiare la percezione di questo mondo e oggi ce lo dimostra conX4S EX7500, undi alta qualità che mira a migliorare notevolmente la qualità della connessione wireless negli ambienti domestici e non. Tenete in considerazione che, con l’espansione della disponibilità della fibra ottica, i classici ripetitori di rete a una banda possono peggiorare notevolmente le prestazioni della rete. Vi suggeriamo quindi, di prendere in considerazione dei prodotti adeguati, che vi accompagneranno nell’evoluzione delle infrastrutture senza particolari ...