“Nessuno poteva immaginarlo” Di Maio e Salvini | la notizia a sorpresa

caffeinamagazine

: Poter fuggire è già un privilegio. Dalla DDR dalla Germani nazista o dal regime Taliban non poteva sfuggire nessuno. - vittoriozucconi : Poter fuggire è già un privilegio. Dalla DDR dalla Germani nazista o dal regime Taliban non poteva sfuggire nessuno. - davided81 : Mietta comunque livello urla Alessandra Amoroso ma nel 1990 non c'era Twitter e nessuno poteva farlo notare #Techetechete - duca_loreduca : @carlopaolofesta @EIntangibile @sole24ore Una farsa con finale già scritto. Hanno atteso il closing USA per non dis… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Il nuovo governo Conte, frutto dell’alleanza tra Didopo i risultati delle ultime elezioni, si è da poco insediato ma sta già dividendo gli italiani in rete, scatenando come sempre in questi casi reazioni contrastanti. La domanda che in molti si stanno facendo in queste ore è: come avranno preso gli elettori la “strana alleanza” tra i due partiti? Stando alle rilevazioni effettuate da Swg per la La7 e da Emg Acqua per la Rai, la scelta di Lega e Movimento Cinque Stelle sarebbe fin quei apprezzata dai cittadini. Entrambi gli schieramenti sono infatti intorno al 30%, segno che il 60% degli italiani in questo momento è soddisfatto di quanto sta accadendo nell’inedito scenario politico. Nel primo sondaggio la Lega è leggermente avanti rispetto al M5s, confermando quanto mostrato da alcune rilevazioni delle scorse settimane. Nell’altra, il ...