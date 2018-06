' ndrangheta | resta in carcere boss Morabito | no Uruguay a misura alternativa

Ucciso da un'autobomba : arrestata una famiglia della ' ndrangheta : Lo scorso 9 aprile il 42enne, ex rappresentante di medicinali e da poco impegnato nella politica del Comune, aveva perso la vita a causa della deflagrazione di un ordigno esplosivo , posizionato nell'...

‘ ndrangheta - arrestate tre persone per l’omicidio di Bagalà. L’omicidio avvenuto nel 2012 ripreso dalle telecamere : Un omicidio di ‘Ndrangheta sotto le telecamere . È quello di Francesco Bagalà, avvenuto la notte del 26 dicembre 2012 a Gioia Tauro, per il quale stamattina i carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato Giuseppe e Alfonso Brandimarte (già detenuti) e Davide Gentile. L’operazione è nata dall’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Gaetano Paci e dal sostituto Francesco Ponzetta, che sta facendo luce sulla faida tra le locali famiglie di ...

Estorsioni di ' ndrangheta tra Aprilia e Pomezia - chi sono gli arrestati : Ci sono due noti Aprilia ni tra le quattro le persone arrestate ieri dai carabinieri per le Estorsioni aggravate da metodo mafioso, con l'uso di bombe e mitra Si tratta dei fratelli Giampiero e Sergio ...

Blitz della finanza - arrestati viceprefetto dell'Isola d'Elba e membro ' ndrangheta : Sono stati arrestati in un'operazione della Guardia di finanza il viceprefetto reggente l'ufficio della prefettura dell'Isola d'Elba e un membro di una famiglia della 'ndrangheta ...

Isola d’Elba - arrestato vice prefetto reggente e un uomo della ‘ ndrangheta : Un’associazione a delinquere che gestiva il contrabbando di sigarette e di esplosivi. È quella che hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza che hanno arresto nove persone. Tra queste c’è anche il vice prefetto reggente l’ufficio della prefettura dell’ Isola d’Elba e un membro di una famiglia della ‘ndrangheta operante in Piemonte che fu mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno ...

Blitz della finanza - arrestati prefetto dell'Isola d'Elba e membro ' ndrangheta : Sono stati arrestati in un'operazione della Guardia di finanza il vice prefetto reggente l'ufficio della prefettura dell'Isola d'Elba e un membro di una famiglia della 'ndrangheta ...

' ndrangheta : arrestato Bruno Crea - in rapporti con Casamonica e Tarantini : Ha avuto contatti e rapporti d'affari con pregiudicati anche estranei alla sua cerchia familiare 'come Guerino Casamonica del clan attivo a Roma', ma anche con 'Gianpaolo Tarantini ', l'imprenditore ...

Nuovo colpo alla ' ndrangheta a Milano : arrestato il nipote del boss Antonio Papalia : In manette a Buccinasco Domenico Sergi, incensurato, 32 anni: trovata una pistola e 5 chili di hashish

Alleanza criminalità-'ndrangheta per l'assalto al caveau - la polizia arresta il 'commando' : E' stata denominata 'Keleos' l'operazione della polizia che ha portato all'arrestato dei responsabili della clamorosa rapina, avvenuta nel dicembre 2016 , al caveau dell'istituto di vigilanza '...