NBA – Sexton sceglie la maglia #2 dei Cavs | la reazione di Irving | “vuole quel numero? Io

sportfair

: #NBA- I @cavs aspettano la scelta di @KingJames per chiarire e programmare il loro futuro. @CP3 può essere uno degl… - Basketcaffe : #NBA- I @cavs aspettano la scelta di @KingJames per chiarire e programmare il loro futuro. @CP3 può essere uno degl… - infoitsport : Mercato NBA, i Cavaliers ripartono da Collin Sexton e Billy Preston (aspettando LeBron James) -

(Di martedì 26 giugno 2018) Kyrieha dato la sua ‘benedizione’ alla scelta di Collin, rookie draftato dai Cleveland Cavaliers, di indossare la ‘sua’2 Collin, rookie draftato con la pick8 allo scorso Draft dai Cleveland Cavaliers, ha scelto di indossare la#2. Una casacca importante, appartenuta fino a due stagioni fa a Kyrie, qualcuno che con la franchigia dell’Ohio ha tagliato qualche traguardo (prima scelta assoluta al Draft del 2011, Rookie of the Year, 4 volte all’All-Star game e campione NBA con ladei Cavaliers).ha commentato così la scelta di: “vai, failo che devi fare. Lui vuole indossare, e lasciate che indossi. Non importa. Nella storia, questo è già stato scritto, man. Ero in una delle migliori squadre nella storia dell’NBA, a mio avviso, semplicemente per aver ...