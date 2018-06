NBA – Kyle Kuzma e il richiamo dei Lakers dopo gli scherzi con Lonzo Ball | “vi racconto

sportfair

: RT @NbaReligion: KK0 e Lonzo sono amiconi. #LakeShow - DallasBestPlace : RT @NbaReligion: KK0 e Lonzo sono amiconi. #LakeShow - NbaReligion : KK0 e Lonzo sono amiconi. #LakeShow - KobeLuke : RT @NbaReligion: Kyle O'Quinn esce dal contratto coi #Knicks -

(Di martedì 26 giugno 2018)è intervenuto a fare chiarezza in merito aldei, successivo aglisocial con: il giovane taleno giallo-viola ha chiarito la situazione Nei giorni scorsi, i Los Angelessono stati costretti a richiamare all’ordineper i loro goliardicisocial che, a quanto pare, hanno superato il limite della decenza. I due ragazzi tendono a punzecchiarsi continuamente sui social, anche in maniera relativamente pesante. Un modo di scherzare che chi non li dovesse conoscere però, potrebbe scambiare per veri e propri insulti. Specialmenteaver ascoltato ‘Kylie’, una sorta di dissing pubblicato da(che alla carriera da giocatore NBA ne affianca una da rapper) nel quale prende in giro l’amico toccando un tasto dolente: l’assenza del padre nella sua vita. Vista la polemica mediatica che si era venuta a ...