Nba | Harden conquista l' mvp Ecco tutti gli altri premi

Harden show agli Nba Awards : mise “sobria” e proclami da titolo [VIDEO] : James Harden ha voluto lanciare il guanto di sfida alle altre franchigie NBA, il cestista dei Rockets ha vinto l’Mvp e dato spettacolo sul palco James Harden ha vinto il titolo di Mvp della stagione NBA. Nella notte, la guardia di Houston, è stata premiata a Santa Monica dopo averla spuntata su LeBron James nella corsa al premio. Harden è salito sul palco con una giacca camouflage ed ha dichiarato: “Gli ultimi quattro ho sempre bussato a ...

MVP Nba – Metta World Peace non ha dubbi : “Harden meglio di LeBron - vi spiego perché” : Metta World Peace non ha dubbi sull’assegnazione del premio MVP della regular season NBA: secondo l’ex Lakers, James Harden é stato il migliore in stagione Metta World Peace solitamente fa notizia per alcune delle sue stravaganti “uscite” (a volte anche si testa), ma questa volta l’ex Lakers si é espresso con serietà sulla questione MVP. Questa notte verranno assegnati i premi relativi alla stagione regolare e ...

Nba - James Harden - LeBron James e Kevin Durant : quante nomination agli ESPYS : ... ma nelle ultime ore sono già state rese note la maggior parte delle candidature agli ESPYS; i premi stagionali consegnati da ESPN e uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo sportivo americano. ...

Playoff Nba – La delusione di James Harden : “ecco perché abbiamo perso. Arbitri? Su alcune decisioni dico che…” : James Harden ha commentato a caldo la sconfitta di gara-7 contro gli Warriors spiegando cosa sia andato storto nel gioco dei Rockets Ieri notte i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets in una delicatissima gara-7 al Toyota Center di Houston, staccando il pass per le Finals NBA. Grande delusione fra le fila della franchigia texana che ha vissuto una serata da incubo dall’arco (7/44) e si è vista chiamare qualche fallo di dubbia ...

Nba - James Harden e la sua particolare esultanza dopo una schiacciata : La spiegazione più plausibile arriva in telecronaca su Sky Sport da Matteo Soragna: vuole far credere a tutti di essere andato così in alto a schiacciare che è andato a sbattere contro il ferro del ...

Nba - James Harden : 'In gara-7 ci penso io'. Il dubbio resta Chris Paul : ci sarà? : ... riprendersi le Finals NBA e possibilmente il titolo dopo oltre 20 anni d'assenza dal palcoscenico più importante nel mondo del basket. L'arrivo di Chris Paul è stata una scelta che andava proprio in ...

Playoff Nba 2018 - squillo dei Rockets. Harden e Paul piegano i Warriors in rimonta : Gli Houston Rockets si sono aggiudicati gara 4 sconfiggendo 95-92 i californiani. Sugli scudi James Harden , 30 punti, e Chris Paul , 27,

Playoff Nba - rimonta Rockets e Warriors al tappeto : Harden-Paul show - serie sul 2-2! [VIDEO] : Rockets e Warriors si stanno dando battaglia in una serie di finale di Conference ad Ovest davvero ricca di capovolgimenti Anche tra Rockets e Warriors, serie sul 2-2, così come tra Cleveland e Boston. Due serie di finale di Conference davvero stratosferiche. Nella notte Houston ha espugnato Golden State con una rimonta clamorosa nel 4° quarto terminata 95-92. Alla fine della terza frazione, Harden e soci si trovavano sotto di 10 lunghezze, una ...

Playoff Nba 2018 - Golden State-Houston 92-95 : i Rockets passano alla Oracle con 57 punti di Paul e Harden : Golden State Warriors-Houston Rockets 92-95 Gara-4 tra Warriors e Rockets è una gara di parziale, nessuno però più importante di quello che arriva per ultimo: Houston apre infatti il quarto quarto ...

Nba - tutti i finalisti dei premi stagionali : James - Harden e Davis per l'MVP : Manca ancora poco più di un mese all'annuncio dei vincitori dei premi individuali della stagione 2017-18, ma la NBA ha deciso di portarsi avanti. Nella notte sono stati annunciati i tre finalisti per ...

Nba – James Harden bacchetta i Rockets dopo gara-1 : “ragazzi non posso fare tutto da solo” : James Harden pungola nell’orgoglio i suoi Rockets dopo la sconfitta in gara-1: ‘Il Barba’ chiede un supporto maggiore dal resto della squadra in vista di gara-2 Mrtedì notte i Golden State Warriors hanno sbancato il Toyota Center di Houston portandosi a casa una delicata gara-1 delle Western Conference Finals. Gli Houston Rockets non sono riusciti ad evitare il primo ko casalingo, nonostante i 41 punti e 7 assist messi a referto da James Harden. ...

I segreti di James Harden - il giocatore più forte dell’Nba : 1. James Harden, The Beard, è il favorito per il MVP, Most Valuable Player, il premio conferito al miglior giocatore dell’anno da parte dell’NBA. 2. Non è altissimo – 193 centimetri – non salta molto alto e non è velocissimo. Ma ha un’abilità molto particolare: la capacità di decelerare. 3. Questo è l’anno in cui James Harden è passato dall’essere un eccellente giocatore da All-Star game al rango di top player degno della Hall ...

Playoff Nba - Rockets-Warriors : tutti i canestri di Durant ed Harden - che poesia! [VIDEO] : Playoff NBA, nella notte è andata in scena la gara-1 dello splendido scontro Rockets-Warriors: Durant ed Harden hanno messo in campo tutto il loro talento Playoff NBA, il primo atto della serie tra Warriors e Rockets è andato in scena nella notte, con la vittoria di Kerr e soci che hanno dunque ribaltato il fattore campo. Il duello tra Durant ed Harden ha monopolizzato l’attenzione, una lotta colpo su colpo, canestro dopo canestro, tra due ...

Nba - le difficoltà di Curry su Harden : un problema con cui gli Warriors possono convivere : Sparatoria doveva essere e sparatoria è stata. Steph Curry lo aveva ripetuto più volte alla vigilia, con fare quasi spavaldo , non una novità, conoscendo il personaggio, : "Sfidatemi pure in uno ...