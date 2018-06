NBA Awards – Le stelle dell’NBA e quelle dello spettacolo in passerella | i look più belli

NBA Awards 2018 : James Harden MVP - finalmente il Barba in trionfo! Assegnati tutti i premi della stagione : James Harden è stato premiato come MVP della stagione NBA. Il ribattezzato Barba, stella degli Houston Rockets, ha ricevuto il premio direttamente dal commissione Adam Silver nel corso della notte degli NBA Awards svoltasi a Los Angeles. Il 28enne ha preceduto nettamente LeBron James e Anthony Davis nella speciale classifica stilata da 101 giornalisti internazionali. La regular season di Harden è stata letteralmente strepitosa con 30,4 punti e ...

NBA - da Rudy Gobert a Victor Oladipo e Lou Williams : tutti gli altri premiati agli Awards : Difensore dell'anno: Rudy Gobert, Utah Jazz Assegnato a James Harden il premio più prestigioso, quello di MVP stagionale, e risolte potenziali polemiche , Simmons vs. Mitchell nella corsa a matricola ...

Harden show agli NBA Awards : mise “sobria” e proclami da titolo [VIDEO] : James Harden ha voluto lanciare il guanto di sfida alle altre franchigie NBA, il cestista dei Rockets ha vinto l’Mvp e dato spettacolo sul palco James Harden ha vinto il titolo di Mvp della stagione NBA. Nella notte, la guardia di Houston, è stata premiata a Santa Monica dopo averla spuntata su LeBron James nella corsa al premio. Harden è salito sul palco con una giacca camouflage ed ha dichiarato: “Gli ultimi quattro ho sempre bussato a ...

NBA Awards - assegnati i premi stagionali : LeBron “beffato” - super Simmons! : NBA Awards, notte ricca di sorprese quella di Santa Monica, nella quale sono stati assegnati i premi stagionali quali Mvp e Rookie of the year E’ stata la notte degli NBA Awards oltre Oceano. Sono infatti stati assegnati i premi relativi alla stagione appena conclusa, con qualche sorpresa che è giunta. C’era tanta attesa per capire chi avrebbe vinto il titolo di MVP, con LeBron a duellare con James Harden. Ebbene, è stato proprio ...

