Nave Lifeline | Parigi | tocca all' ItaliaSalvini | il ministro francese è ignoranteDi Maio

La Nave Lifeline : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il maltempo la blocca. Via libera alla Maersk a Pozzallo : Né in Italia né, al momento, in nessun altro porto europeo: la nave delle Ong Lifeline resta in alto mare al largo di Malta senza che all’orizzonte si intraveda una soluzione per i 234 migranti salvati davanti alla Libia giovedì scorso, mentre trovano finalmente un approdo i 103 uomini, donne e bambini, a bordo della portacontainer della Maersk Lin...