Nave con 108 migranti attracca a Pozzallo dopo l' autorizzazione del Viminale

Migranti - Parigi : “Per la Lifeline si delinea sbarco a Malta”. Attraccata a Pozzallo la Nave con 108 persone soccorse : Poco dopo la mezzanotte è Attraccata nel porto di Pozzallo la nave portacontainer danese Alexander Maersk che ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Nella serata di lunedì era arrivato il via libera all’approdo da parte del ministero dell’Interno, con soddisfazione del sindaco della città Roberto Ammatuna che aveva fatto appello al ministro Matteo Salvini chiedendo ...

Pozzallo - attracca la Nave con 113 migranti : Si è conclusa in nottata l'odissea dei 108 migranti, tutti uomini tranne una donna e due bambini, a bordo della Alexander Maersk, la nave danese ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. La portacontainer ha attraccato nel porto di Pozzallo poco dopo la mezzanotte; subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco. I profughi, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, verranno adesso trasferiti nell'hot spot di ...

Nave Maersk a Pozzallo con 108 migranti : 0.55 Si è conclusa in nottata l'odissea dei 108 migranti, tutti uomini tranne una donna e 2 bambini,a bordo della Alexander Maersk, la Nave danese ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. La portacontainer ha attraccato a Pozzallo poco dopo la mezzanotte; subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco. I profughi, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, verranno trasferiti nell'hot spot di Pozzallo per ...

La Nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare : La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti a Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare questa sera nel porto di Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano stati soccorsi mercoledì notte a largo della Libia in un’operazione The post La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare appeared first on Il Post.

Nave Maersk con migranti ancora bloccata al largo di Pozzallo : Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna lancia un appelllo al ministro Salvini per far attraccare al porto la Nave Maersk con migranti.

Ancora ferma a largo di Pozzallo la Nave con oltre 100 migranti : Due persone sono state portate a terra perché bisognose di cure e con esse anche i figli e i genitori. Gli altri stanno bene

LIFELINE - SALVINI : “ONG FINANZIATE DA SOROS”/ Caos Nave con migranti - Ministro : “giusto intervenga la Libia” : LIFELINE, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": migranti ancora in mare in attesa di destinazione. SALVINI non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Migranti - Nave cargo davanti Pozzallo con 110 a bordo. Guardia costiera italiana alle Ong in acque Libia : 'Non chiamateci più' : Il nodo Migranti continua a tener banco nel governo. Mentre la nave Lifeline con 239 profughi a bordo continua a vagare in mare aperto al largo di Malta si apre il caso di una nave cargo al largo di ...

Migranti - Nave cargo davanti Pozzallo con 110 a bordo. Guardia costiera italiana alle Ong in acque Libia : «Non chiamateci più» : Il nodo Migranti continua a tener banco nel governo. Mentre la nave Lifeline con 239 profughi a bordo continua a vagare in mare aperto al largo di Malta si apre il caso di una nave cargo al largo di...

Nave con 115 migranti davanti Pozzallo : 11.57 Una Nave cargo battente bandiera canadese con a bordo oltre 110 migranti soccorsi nel Mediterraneo è da alcune ore davanti al porto di Pozzallo. Secondo quanto si è appreso,la "Alexander Maersk" è stata rifornita di viveri e di altri beni di prima necessità in attesa di ricevere l'autorizzazione a entrare nel porto siciliano.

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. E a Pozzallo Nave con 100 migranti in attesa dello sbarco da ieri : La nave Lifeline con 224 migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare. “Siamo a Sud di Malta, in acque internazionali. Alcune forniture sono esaurite, oggi abbiamo bisogno di fare un viaggio di approvigionamento per la nave. Abbiamo bisogno di farmaci, coperte, ect. Aiutateci”, scrive su Twitter la Ong tedesca proprietaria dell’imbarcazione ...

In attesa di autorizzazione al largo di Pozzallo la Nave danese Alexander Maersk con 110 migranti : Le critiche della Cei "A volte si ha la sensazione che i migranti siano un tema di 'distrazione di massa' rispetto ad altri problemi dell'Italia, dell'Europa e del mondo occidentale. Siamo così ...

Lifeline - la Nave con 224 migranti al largo di Malta. Raccolta fondi : «Ci servono 6.000 euro» : La Lifeline è ancora alla ricerca di un porto in cui attraccare con 224 migranti recuperati a nord della Libia. Dalla pagina Facebook della Ong tedesca ma che batte bandiera olandese si...

Lifeline - Malta rifiuta di fare attraccare la Nave con 239 migranti : Malta rifiuta qualsiasi tipo di intervento in favore della Lifeline, la nave della Ong tedesca che da ieri naviga con 224 migranti a bordo soccorsi in zona Sar libica e rifiutati dall'Italia. Il ...