Natalina | scomparsa da Reggio lasciando la sua bimba

(Di martedì 26 giugno 2018)Papandrea, mamma single di 41 anni, èda Roccella Ionica il 17 novembre 2017. Quel piovoso venerdì,era uscita per andare a fare la rituale passeggiata mattutina, ma non ha mai fatto ritorno a casa per preparare la figlioletta per la scuola. Di lei è rimasto solo l'ombrellino viola sulla spiaggia. I drammatici sospetti della sorella: "Non ha lasciato la sua bambina, qualcuno può averla fermata mentre camminava".