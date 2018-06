Napoli | per la fascia destra spunta Darmian | vecchia conoscenza di Ancelotti

Juventus - sbarca Cancelo. Napoli - trattativa a oltranza per Meret : Il Napoli ora ha fretta. In settimana, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'affare Meret impostato con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più i bonus. L'ostacolo in questo momento è ...

Finge di essere armato per rapinare cingalese alla Stazione di Napoli : in manette : Un 20enne di Pagani è stato arrestato dalla polizia in via Orticello a Loreto dopo un tentativo di rapina ai danni di un cittadino dello Sri Lanka in via Cosenz. Fingendo di essere armato, Ulrico ...

Napoli - spinge una donna per rubarle lo smartphone : arrestato rapinatore : spinge violentemente alle spalle una donna per impossessarsi del cellulare che aveva nella tasca laterale dello zaino. Erasmo Notaro, 27enne napoletano, è stato arrestato dalla polizia in Corso ...

Napoli - soldi e regali per ammorbidire controlli : tre finanzieri sospesi/ Ultime notizie : uno ai domiciliari : Napoli, soldi e regali per ammorbidire controlli: tre finanzieri sospesi. Ultime notizie: uno ai domiciliari. L'ipotesi di reato per i tre militari è di concussione(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:45:00 GMT)

Calciomercato Napoli - pericolo clausole rescissorie : settimana decisiva per 3 azzurri : Da qui al 30 giugno si deciderà il futuro di Zielinski, Albiol e Callejon: vacillano in particolare questi ultimi due, in orbita Villarreal e Milan Calciomercato Napoli, il caso Hamsik divide i tifosi

Elisa - Cosmo e Marracash : il concerto a Napoli per Aperol Spritz : Una serata all’insegna della buona musica, dell’aperitivo all’italiana e soprattutto della filosofia “Happy Together”. Aperol Spritz è pronto a tingere di arancione la città di Napoli, in un inno collettivo alla socialità e alla voglia di stare insieme superando ogni differenza: sabato 30 giugno l’incantevole lungomare Caracciolo ospiterà la primissima edizione dell’Aperol Happy Together Live, ideato e organizzato ...

"Pronto per attentato" - arrestato a Napoli : Un cittadino gambiano di 34 anni è stato arrestato in provincia di Napoli nell'ambito di un'operazione antiterrorismo di Carabinieri e Polizia di Stato. Dalle indagini è emerso che l'uomo, Sillah ...

Napoli - San Giovanni a Teduccio : scoperte e sequestrate armi e munizioni - : ... teatro negli ultimi tempi di varie "stese", le azioni dimostrative con plateale esplosione di colpi di pistola in aria o contro le case di personaggi a vario titolo legati al mondo della mala. Nel ...

"Hanno chiuso la strada per festeggiare una prima comunione" : polemiche a Napoli : Surreale, ma le foto sembrano confermare. "A Napoli hanno chiuso una strada per festeggiare la prima comunione di una bambina". La via interessata dalla chiusura al traffico è via Antonietta De...

Napoli - apre primo sportello per cittadini sovraindebitati : Teleborsa, - Sarà in piazza Dante, nel pieno centro di Napoli, il primo sportello per fornire assistenza ai cittadini in difficoltà economica che vogliano risolvere un indebitamento finito fuori ...

