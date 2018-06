Napoli | coppia gay allontanata da un lido di Bacoli | doveva essere accompagnata da donne

Napoli - impedito l’ingresso a una coppia omosessuale : “Solo uomini con donne” : Napoli, impedito l’ingresso a una coppia omosessuale: “Solo uomini con donne” Daniele Bausilio sfoga la propria rabbia su Facebook. Lui e il marito Giuseppe Pitirollo sono stati fermati dalla sicurezza perché non erano accompagnati da ragazze Continua a leggere L'articolo Napoli, impedito l’ingresso a una coppia omosessuale: “Solo uomini con donne” proviene da NewsGo.

Napoli - coppia gay unita civilmente : 'A noi vietato entrare in un locale' : Due ragazzi uniti civilmente sono stati respinti ieri sera all'ingresso di un lido nell'area flegrea secondo quanto denunciato agli uffici della Questura di Napoli dai protagonisti dell'episodio. D.B. ...

Meloni a Napoli - i 99 Posse : «Sei fascista e devi penzolare» - scoppia la bufera : «Ciao @GiorgiaMeloni - hanno scritto su Twitter - se sei nomade, devi nomadare. Se sei rom, devi rommare. Se sei slavo, devi slavare. Se sei fascista, devi penzolare!» così su...

Napoli - coppia di turisti tedeschi ruba portafoglio a un operaio su aliscafo per Capri : Una coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l’accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto – secondo quanto riporta l’agenzia Ansa – è accaduto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri. La vittima, che stava raggiungendo l’isola per lavoro, all’arrivo a Capri si è accorta di ...

Vigliante ucciso a Napoli : 'Da ora perlustrazioni in coppia' : 'Grazie alla sentenza del Tar di Salerno, le società di vigilanza dovranno continuare a garantire che, nei giri di perlustrazione, ci siano almeno due persone per garantire maggiore sicurezza ai ...