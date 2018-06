Nainggolan | prime parole da calciatore dell’Inter | “qui sento la fiducia”

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Radjasi è presentato oggi ai suoi nuovi tifosi, l’Inter lo ha corteggiato a lungo prima di riuscire a strapparlo alla Roma “Perché ho scelto l’Inter? L’importante è sentire la fiducia, mi hanno chiamato il direttore Ausilio, il mister Spalletti e Zanetti. Mi hanno fatto sentire importante, la mia scelta è stata semplice. Sono carico per la nuova avventura”.nerazzurre per Radja, intervistato da Inter tv dopo l’ufficialità del suo trasferimento a Milano: “Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa, sono contento. Adesso toccherà a me trasformarla in ancora più applausi -aggiunge il 30enne belga-. L’affetto dei tifosi è una sensazione importante per qualsiasi giocatore, vuol dire che la piazza è entusiasta, lo sono anch’io e spero che potremo toglierci tante soddisfazioni. Spalletti? La mia ...