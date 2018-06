Nainggolan lascia la Roma | la lettera è da brividi

calcioweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) Inizia una nuova avventura per il centrocampista Radja, il belga ha deciso di sposare il progetto Inter ma non dimentica la, ecco la commoventepubblicata sui social: “Cosa dire? Posso soltanto dire che ogni cosa che ho fatto l’ho fatta dando il meglio di me stesso e con il cuore… Purtroppo le favole finiscono e NON sempre solo per scelta propria… Si chiude una storia bellissima e per me rimarrà sempre nel cuore… Ringrazio tutti i miei ex compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno accompagnato in questa bellissima realtà… Ringrazio tutti i tifosi con tanto affetto e ricorderò ogni singolo momento vissuto insieme… Ora inizia una nuova avventura e di questo sono felice… Darò il massimo di me stesso come sempre ho fatto… mi mancherete…vi saluto con affetto RN4′”. L'articolola ...