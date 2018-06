NADIA TOFFA | COME STA? TORNA A SORRIDERE Foto | tripudio di messaggi dai fan Sei

NADIA TOFFA torna su Instagram con una nuova foto : "Che bello uscire!" : Dopo un periodo di assenza durato poco più di quindici giorni, Nadia Toffa, la Iena e conduttrice dell'omonimo programma in onda su Italia 1, è tornata a condividere una foto sul proprio profilo Instagram.Come sappiamo, Nadia Toffa, in questo periodo della sua vita, è impegnata in un'importante battaglia per sconfiggere un brutto male. Le cure particolarmente invasive, purtroppo, le hanno impedito di condurre qualche puntata dell'edizione ...

NADIA TOFFA condizioni di salute : il post su Instagram della Iena : Quali sono per Nadia Toffa le condizioni di salute attuali? Come sta la conduttrice de Le Iene su Italia 1? Dopo tante polemiche, dopo nuove voci, infondate, su un suo peggioramento di salute, è giunto su Instagram un post che ha finalmente rassicurato i fan. Sono in tantissimi quelli che sperano di vederla, nella prossima stagione televisiva di nuovo al timone del fortunato programma di Italia 1. Nadia Toffa condizioni di salute: l’ultimo ...

Le Iene shock : Aiza Nizar sostituirà NADIA Toffa? : Incredibile! Grandi cambiamenti nel programma Le Iene! Chi sarà colei che sostituirà Nadia Toffa? Una coinquilina dell’ultima edizione de Il Grande Fratello! Scopriamo chi è! E’ un periodo di grandi cambiamenti in casa Mediaset. I vertici del Biscione stanno valutando di inserire nel programma “Le Iene” al posto di Nadia Toffa, la vulcanica ed esplosiva Aida Nizar. Gli amanti del reality show sanno che la spagnola ...

NADIA TOFFA appare sui social con un nuovo look : Su “Instagram” è tornata Nadia Toffa torna e sembra che sia in grande forma. Qualche tempo fa aveva scritto poco sui social e le sue assenze in tv avevano fatto preoccupare molto i fan, ma nel suo ultimo scatto è sorridente, felice, e anche con un nuovo look. «Ieri serata divertente tra amici. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo istante. #amici #lastnight #chebellouscire #traamici». Queste sono le parole che ...

“Sei stupenda. E questa foto è vita”. NADIA TOFFA torna sui social con un nuovo look. La foto genera una vera esplosione di gioia : L’ultimo post su Instagram di Nadia Toffa era datato 10 giugno, il giorno del suo compleanno. In quell’occasione la Iena che da mesi lotta contro un tumore e che con il suo silenzio social aveva fatto preoccupare i fan, li aveva ringraziati tutti per gli auguri: “Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci. Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni ...

NADIA TOFFA - il ritorno su Instagram che rincuora i fan : Era dal giorno del suo compleanno che Nadia Toffa, conduttrice de Le iene, non postava nulla su Instagram suscitando la preoccupazione dei fan per il suo stato di salute. Nadia sta infatti combattendo da più di sei mesi contro il cancro e non ha mai mancato di aggiornare il pubblico sulla progressione delle cure. Poi la partecipazione ad Amici saltata e la rinuncia a condurre le ultime puntate di stagione del programma di Italia1. A rincuorarli ...

NADIA TOFFA ritrova il sorriso su Instagram : un messaggio di forza contro il cancro : Nadia Toffa torna a pubblicare su Instagram dopo molti giorni di silenzio che aveva, se non proprio preoccupato i fan, creato una certa inquietudine. L’ultimo post risaliva infatti al giorno del suo compleanno. La giornalista delle Iene ha pubblicato una sua foto dove sorride e sembra serena. A commento scrive: “Ieri serata divertente tra amici. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo istante”. Un momento di felicità ...

Eleonora Brigliadori contro NADIA TOFFA : Il web insorge e si vendica! : Eleonora Brigliadori ha avuto una discussione con Nadia Toffa, il popolo del web è insorto ed ha fatto eliminare l’attrice da Pechino Express! Ecco tutti i dettagli… Per comprendere che cosa sta accadendo tra Nadia Toffa ed Eleonora Brigliadori è doveroso fare un piccolo passo indietro. Qualche anno fa la conduttrice de “Le Iene”, durante un servizio, mise alla luce un episodio sconcertante: la showgirl denigrava la ...

