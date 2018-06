Muro | torna la serie sulla street art

tvzap.kataweb

(Di martedì 26 giugno 2018) Libera, irriverente, gratuita, anticonvenzionale, a volte sovversiva e clandestina, altre volte giocosa e addirittura mainstream. È laArt, l’unica forma espressiva contemporanea che è riuscita letteralmente a trasformare le città del mondo, che si è adattata ai luoghi più disparati, che ha rivoluzionato gli spazi e li ha resi luoghi di riflessione, di contestazione o di critica sociale. Un’arte capace come nessun’altra di raccontare in maniera immediata ed autentica la vita delle periferie e dei loro abitanti, la loro energia, il loro spirito, ma anche il loro disappunto nei confronti del degrado ambientale, delle condizioni del lavoro o delle ingiustizie sociali. AllaArt in Italia e ai loro protagonisti è dedicata la nuovadi, la produzione originale realizzata da Level33 e Sky Arte giunta alla sua seconda edizione in onda su Sky Arte HD (canale 120, 400 e ...