Muore in bicicletta turista olandese

Tragedia a Camaldoli - medico del 118 cade di bicicletta e Muore in una scarpata. Cornioli : 'Ha dato un contributo prezioso alla comunità' : 'Una persona mite, buona. Un ottimo professionista, che manteneva rapporti positivi con tutti'. Con queste parole Massimo Mandò, direttore Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est, ha ...

Medico Muore cadendo in una scarpata con la bicicletta : soccorso dai colleghi : Ha perso la vita per una drammatica caduta in bicicletta. Emanuele Ricci, biturgense Medico del 118, stava scendendo da Camaldoli verso Bibbiena insieme ad un gruppo di amici, medici anche, loro ...