MotoGp | week-end di annunci ad Assen | la Petronas Yamaha pronta a fare il suo ingresso

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Lorenzo in pole position : weekend complicato per Marquez (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: Jorge Lorenzo trova la pole position sulla pista spagnola, Marc Marquez secondo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:52:00 GMT)

MotoGp - Catalunya : Presentazione Week End 15-16-17 giugno 2018 : Il mondiale della classe regina delle due ruote è volato in Spagna, a una ventina di chilometri da Barcellona, per il GP di Catalunya Dall’Italia, il testimone passa alla Spagna: dal Mugello alla Catalunya per il mondiale della classe regina delle due ruote dove oggi ha inizio il long we della settima tappa stagionale. Nella terra della paella, tra le curve del circuito del Montmeló oggi i piloti sono scesi in pista per le prime due ...

MotoGp Mugello : Presentazione Weekend 1-2 e 3 giugno 2018 : Il MotoGP approda in Italia, al Mugello. In questo primo Weekend di giugno chi vincerà il titolo? Potremo “sognare” un podio tricolore? Staremo a vedere. Intanto oggi, si inizia con le prime due sessioni di libere Dopo il GP di Francia, a Le Mans, la competizione della classe regina delle due ruote arriva in Italia, al Mugello. Inutile negare il sogno della maggior parte dei simpatizzanti e appassionati di questo sport: poter ...

MotoGp - Italia. Cinque temi per il week-end del Mugello : ... e non ha soluzioni alternative , leggi team, che possano permettersi un ingaggio e un pacchetto che possano essere all'altezza di un Cinque volte Campione del Mondo. Anche la possibilità di avere ...

MotoGp – Dovizioso motivato per il Mugello : “siamo lontani in classifica - ma sarà un weekend interessante” : Andrea Dovizioso al Mugello consapevole della velocità della sua Desmosedici: il forlivese pronto a battagliare al Gp d’Italia Tra poco più di un’ora la conferenza stampa dei piloti al Mugello! Il weekend del Gp d’Italia è finalmente iniziato. Lo scorso anno la vittoria di Dovizioso ha dato la svolta al campionato, dando al ducatista la carica giusta per lottare per tutto il 2017 contro uno straordinario Marc Marquez per il ...

MotoGp Le Mans : Presentazione Week End 18 - 19 e 20 maggio 2018 : Il Motomondiale si trasferisce in Francia tra le curve del circuito di Le Mans. Oggi giornata di libere in attesa della caccia alla pole di domani A due settimane da Jerez, ecco la seconda tappa europea per la classe regina delle due ruote. Tra mercato (con Andrea Dovizioso fresco di rinnovo con Ducati fino al 2020) e lotta al titolo, i piloti tornano in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Il padrone di casa, Johann ...

MotoGp - Jerez : Presentazione Week End 4 - 5 e 6 Maggio 2018 : Il MotoGP approda in Europa, a Jerez. La pista spagnola è di quelle che fanno la differenza: lo sa bene il leader del campionato, Andrea Dovizioso che qui non è mai salito sul podio Dopo il Losail, Termas de Río Hondo e Austin, il campionato della classe regina delle due ruote, arriva in Europa, supera le colonne d’Ercole e si ferma a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna. Qui si trova uno dei circuiti più brevi della ...

MotoGp Usa - Petrucci : «È stato un week end difficile» : ROMA - Partito decimo, Danilo Petrucci ha tagliato il traguardo del Gp delle Americhe dodicesimo. Una partenza poco brillante lo ha fatto arretrare fino alla diciassettesima posizione, poi il pilota ...

MotoGp - Austin : Presentazione Week End 20 - 21 e 22 aprile 2018 : Sulla pista texana di Austin, al via le prime due sessioni di libere del terzo GP di stagione. Se Marc Márquez ha dominato la prima, con Valentino Rossi sugli scarichi, è stato Andrea Iannone a portare a casa – un po’ a sorpresa – la seconda Due turni da 45 minuti ciascuno per mettere a punto le moto e trovare il giusto feeling con il circuito di Austin. Un circuito che, dalla sua entrata nel calendario del motomondiale ...

Da giovedì 19 a domenica 22 aprile, appuntamento in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) per il GP delle Americhe, ad Austin. Domenica in prima serata la gara della MotoGP alle ore 21 (live anche su Sky Sport 3 e Sky Sport Mix), preceduta alle 18 dalla Moto3 e alle 19.20 dalla Moto2.