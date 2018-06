MotoGp – Si vola ad Assen | ORARI e DIRETTE TV del Gp d’Olanda

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - MotoGp Catalogna : Ducati ‘forza’ per recuperare Marquez e vola nella sabbia : Caduta Andrea Dovizioso, Video MotoGp: incidente della Ducati al Gp di Catalogna. Forza per recuperare su Lorenzo e Marquez ma scivola su asfalto e vola nella sabbia(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:36:00 GMT)

MotoGp Catalogna - Libere 3 : vola Dovizioso - Rossi 7° : BARCELLONA - Dovizioso è il più veloce nelle Libere 3 con 1:38.923. Alle sue spalle, a un soffio, c'è Lorenzo, ancora velocissimo, poi Vinales e Iannone. Caduta senza conseguenze per Crutchlow, 5°. ...

VIDEO Marc Marquez al volante della Red Bull! Il Campione del Mondo MotoGp guida una F1 - futuro a quattro ruote? : Marc Marquez ha guidato una monoposto di F1. Il Campione del Mondo di MotoGP si è esibito ieri sul circuito di Zeltweg (Austria) in un test organizzato dalla Red Bull. Lo spagnolo ha portato a termine 26 giri (1:14.9 il miglior tempo) al volante di una Red Bull del 2014 motorizzata Honda. Di seguito il VIDEO con gli highlights della prestazione del Cabronçito: avrà un futuro sulle quattro ruote? Nei prossimi anni l’opzione non è da ...

MotoGp - doppietta Ducati al Mugello : vince Lorenzo davanti a Dovizoso. Rossi terzo - Marquez scivola e resta a secco : Mugello - Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGp del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la ...

MotoGp - Gp Italia : Marquez vola nelle terze libere - Rossi terzo dietro Iannone : L'omaggio di Valentino Rossi, sul casco la scritta ''Viva l'Italia'' Il più veloce, ancora una volta, è il campione del mondo in carica: Marc negli ultimi minuti delle Fp3 fa la voce grossa e il suo ...

MotoGp – Dalla caduta di Pirro al miglior tempo nelle Libere - Iannone soddisfatto al Mugello : “Michele? L’ho visto volare” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove Libere del Gp d’Italia: il campione di Vasto commenta anche la terribile caduta di Pirro E’ Andrea Iannone il più veloce al termine della prima giornata di prove al Mugello. Il pilota della Suzuki ha chiuso in testa entrambe le sessioni di prove Libere del Gp d’Italia (QUI i TEMPI), iniziando quindi al meglio il weekend di gara italiano, davanti al suo ...

MotoGp Mugello 2018 - Andrea Iannone vola nelle libere 1. Risultati e tempi : Tre italiani davanti a tutti: seguono Michele Pirro e Andrea Dovizioso Motogp Mugello 2018, orari tv , diretta Sky e Tv8, Il calendario della Motogp 2018 CLASSIFICA PILOTI - COSTRUTTORI

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY prove libere live Fp1 : scivolata di Vinales! - GP Italia 2018 Mugello - : Diretta Motogp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi delle sessioni , oggi 1 giugno, .

MotoGp Dovizioso : "Errore non da me - mi scuso. Che rabbia - la Ducati vola" : La pesante battuta di arresto di Dovizioso, caduto nel GP di Francia quando aveva appena conquistato la leadership della gara, è tutta nelle parole del forlivese: "Non ricordo un errore così. È molto ...

MotoGp – Terminate le Fp4 : doppietta Ducati nelle Fp4 di Le Mans - scivolata per Valentino Rossi [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp di Francia Diverse cadute in pista questo pomeriggio sul circuito di Le Mans, durante la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di Francia. Tra i piloti scivolati c’è anche Valentino Rossi (QUI il VIDEO) che non ha riportato gravi conseguenze, tornando presto ai box ed in pista su una nuova moto. E’ Andrea Dovizioso il più veloce nel pomeriggio ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifiche delle prove libere 3. Maverick Vinales vola - ottimo Valentino Rossi (3°) : E’ stato lo spagnolo Maverick Vinales, in sella alla Yamaha, ad ottenere la miglior prestazione delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, sulla sua M1, negli ultimi minuti si è preso la vetta con il tempo di 1’31″619, primo anche nella classifica combinata dei tempi, confermando come la propria moto a Le Mans sia molto veloce. Alle spalle del n.25, il leader del Mondiale Marc ...