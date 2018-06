MotoGp – Pedrosa e le difficoltà di Assen | “tracciato molto veloce | ma ci proveremo!”

MotoGp Honda - Pedrosa : «Meditavo l'addio dal 2016» : ROMA - A Barcellona ci si attendeva di conoscere il futuro di Dani Pedrosa e invece il pilota catalano non ha sciolto le riserve, anche se sembra sempre più vicino ad un approdo in un futuro team ...

MotoGp : Daniel Pedrosa vicino all’accordo con Yamaha-Petronas nel 2019. Franco Morbidelli sarà il compagno di squadra? : Bisogna ammetterlo. Daniel Pedrosa, a Le Mans (Francia), con quella conferenza stampa, un po’ aveva illuso. Ci si aspettava un annuncio importante circa il suo futuro e molti erano pronti a scommettere che il pilota spagnolo avrebbe reso noto il proprio ritiro, dopo che la Honda aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il suo contratto. E invece, una luce diversa negli occhi di Dani, non certo quella del pilota che vuol appendere il ...

MotoGp Honda - Crutchlow : «La mia moto non è veloce come quella di Marquez o Pedrosa - ma è molto vicina» : ROMA - Era partito fortissimo a inizio stagione prendendo anche la testa della classifica Cal Crutchlow, ma poi qualche passaggio a vuoto lo hanno costretto a inseguire, anche se nell'ultima gara si è ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Se arrivasse Pedrosa saremmo davvero felici» : ROMA - Sembra ormai più che un'ipotesi l'arrivo di Dani Pedrosa nel futuro team satellite Yamaha targato Petronas. Lo spagnolo dovrebbe fare coppia con l'italo-brasiliano Franco Morbidelli. Non nega ...

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Lorenzo in pole position : sempre più crisi Pedrosa (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: Jorge Lorenzo trova la pole position sulla pista spagnola, Marc Marquez secondo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:50:00 GMT)

MotoGp : Pedrosa - ho diverse opzioni per il futuro : Dani Pedrosa aveva convocato una conferenza stampa al Montmelò appositamente per chiarire il suo futuro, ma di fatto non ha rivelato se e con quale squadra correrà la prossima stagione, dopo 18 anni ...

MotoGp - i dubbi di Pedrosa 'Non so se smettere o continuare in un altro team' : Messa così, sembra l'atleta di Sabadell - 32 anni, 3 vlte campione del mondo , 2 in 250 cc, una con la 125 cc, , 54 vittorie nel motomondiale di cui 31 con la MotoGp, quest'anno solo un 5° posto a ...

MotoGp – Pedrosa si ritira? Le parole dello spagnolo in conferenza stampa sono sorprendenti : Dani Pedrosa e il futuro dopo l’addio alla Honda: le parole dello spagnolo in conferenza stampa sono sorprendenti L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp di Catalunya, dove sicuramente i piloti di casa ...

MotoGp Catalogna - Pedrosa : «Non ho deciso nulla anche se ho ottime opzioni» : BARCELLONA - C'era grande attesa per conoscere il futuro di Dani Pedrosa durante la conferenza stampa della vigilia del GP di casa. Invece il pilota spagnolo non ha sciolto le riserve, ammettendo di ...

MotoGp - Daniel Pedrosa : “Non posso ancora svelare ciò che farò. Ero a conoscenza della decisione della Honda” : “Mi scuso con voi ma ancora non ho le idee chiare per dirvi cosa farò. Ho alternative e non escludo alcuna opzione (Yamaha Petronas, ritiro ecc.). Inaspettata la decisione della Honda nei miei confronti? No, avevo inteso quale sarebbe stata l’evoluzione del mio accordo. Già da qualche tempo sto facendo le mie valutazioni, guardando al futuro”. Con queste parole Daniel Pedrosa ha espresso la propria posizione, dopo che la Honda ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : il malinconico addio di Daniel Pedrosa. Un futuro oltre l'Honda? : Che la stagione 2018 non fosse iniziata sotto i migliori auspici per Daniel Pedrosa, lo si era capito sin dall’avvio. Dopo un mesto settimo posto nel Gran Premio di Losail, il pilota spagnolo è stato poi speronato da Johann Zarco in Argentina dopo pochi giri, con conseguente ritiro e problema al polso. Un problema dal quale ha recuperato in fretta, ma che lo ha limitato parecchio nella guida. Da lì in avanti il suo Mondiale è proseguito con un ...

MotoGp - Pedrosa si gode la gara di casa : “il Gp di Barcellona è sempre speciale - mi aspetto una grande atmosfera” : Dani Pedrosa ha parlato in vista del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Ultima stagione in Honda per Dani Pedrosa, che l’anno prossimo verrà sostituito da Jorge Lorenzo. Non è il momento però di pensarci, c’è il Gp di Barcellona da vivere tutto d’un fiato, provando a conquistare un risultato positivo che avrebbe il sapore della rivincita. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha parlato al sito della Honda, ...