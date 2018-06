MotoGp Honda | Pedrosa | «Meditavo l' addio dal 2016»

MotoGp Honda - Crutchlow : «La mia moto non è veloce come quella di Marquez o Pedrosa - ma è molto vicina» : ROMA - Era partito fortissimo a inizio stagione prendendo anche la testa della classifica Cal Crutchlow, ma poi qualche passaggio a vuoto lo hanno costretto a inseguire, anche se nell'ultima gara si è ...

MotoGp – Schwantz e l’arrivo di Lorenzo in Honda - Kevin non ha dubbi : “dovranno sviluppare le moto in modo opposto” : Kevin Schwantz e l’arrivo di Lorenzo in Honda: il parere dell’ex pilota Finita la pressione attorno a Jorge Lorenzo per quanto riguarda il suo futuro in motoGp. Il maiorchino della Ducati ha deciso di dire addio al suo attuale team, per trasferirsi in Honda, prendendo il posto di Dani Pedrosa e diventando quindi compagno di Marc Marquez. Pareri contrastanti, nel paddock, per quanto riguarda il futuro di Lorenzo: c’è chi pensa ...

MotoGp Honda - Marquez : «Sono stato in grado di fare un tempo veloce» : BARCELLONA - Che ci sia di mezzo la gara o i test per Marc Marquez non fa differenza. Nella giornata di test al Montmeló, Marquez ha fatto registrare il miglior tempo, ma è riuscito anche a svolgere ...

MotoGp - le novità dei test di Barcellona : dalla Honda nera e alla Ducati con telaio rinforzato : Il giorno seguente alla vittoria di Jorge Lorenzo, molti team , a eccezione delle Ducati ufficiali, sono rimasti al Montmeló per una giornata di test. Molte le novità provate a Barcellona: un nuovo ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : il campione del mondo in carica aveva chiuso in 1:39.882 la FP1, mentre nella FP2 non è andato oltre l'1:39.990. Come sempre il numero 93 ha lavorato sulla durata delle gomme e, da domani, tornerà a ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : Se qualcuno poteva pensare che la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello fosse stata la classica “rondine che non fa primavera”, la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP lo ha smentito nettamente. Il maiorchino, infatti, ha dominato la scena, specialmente nella FP2, confermando di trovarsi finalmente a proprio agio sulla moto di Borgo Panigale. Vedendo la sua firma per il prossimo anno con il ...

Pronostico MotoGp/ Gp Catalogna 2108 - Agostini : Marquez favorito - la Honda è troppo competitiva - esclusiva - : Pronostico Motogp: intervista esclusiva a Giacomo Agostini alla vigilia del Gp di Catalogna 2018. E' sempre Marquez il favorito, anche al Montmelò.

Honda - Marquez : "Io in Formula 1? Al momento preferisco restare in MotoGp" : Pedrosa: "Non so ancora cosa farò l'anno prossimo". Lorenzo: "La mia priorità era restare in Ducati, poi ho capito che volevano sostituirmi"

MotoGp – Crutchlow commenta l’arrivo di Lorenzo alla Honda : “bisogna vedere se sarà in grado di adattarsi” : Crutchlow, l’arrivo di Lorenzo alla Honda e il sesto posto del Mugello: le parole del britannico alla vigilia del Gp di Catalunya L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp di Catalunya, dove sicuramente i ...

MotoGp – Marquez dimentica il Mugello! Marc - l’arrivo di Lorenzo in Honda e un futuro in F1 : “cambiare sport nel 2021?” : A tutto Marquez: dal brutto risultato del Mugello all’arrivo di Jorge Lorenzo alla Honda. Lo spagnolo della Honda tra presente e futuro: in vista una carriera in F1? L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp ...

MotoGp - Valentino Rossi ammette : “non siamo veloci per vincere il Mondiale. Lorenzo alla Honda? Mi ha spiazzato” : Valentino Rossi ha parlato del Gp di Catalunya, indicando i proprio obiettivi ed esprimendo la propria sorpresa per il passaggio di Lorenzo alla Honda Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez. / AFP PHOTO / TIZIANA FABI Sarà ...

MotoGp - che botta di Lorenzo alla Ducati : “a Le Mans ho scoperto che volevano mandarmi via - così ho scelto la Honda” : Il pilota maiorchino ha svelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare la Ducati per trasferirsi alla Honda, sottolineando di aver preso la decisione dopo Le Mans Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez. Sarà un week-end ...

MotoGp - Daniel Pedrosa : “Non posso ancora svelare ciò che farò. Ero a conoscenza della decisione della Honda” : “Mi scuso con voi ma ancora non ho le idee chiare per dirvi cosa farò. Ho alternative e non escludo alcuna opzione (Yamaha Petronas, ritiro ecc.). Inaspettata la decisione della Honda nei miei confronti? No, avevo inteso quale sarebbe stata l’evoluzione del mio accordo. Già da qualche tempo sto facendo le mie valutazioni, guardando al futuro”. Con queste parole Daniel Pedrosa ha espresso la propria posizione, dopo che la Honda ...