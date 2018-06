MotoGP | GP Olanda 2018 | i precedenti di Valentino Rossi ad Assen Il Mago dell’Università

oasport

(Di martedì 26 giugno 2018)sbarca ad, la celebre Università della moto, per rilanciarsi in ottica iridata. Il “Dottore” sa di trovarsi su una delle sue piste preferite, nella quale ha sempre fatto la differenza e dove ha centrato l’ultimo successo della sua carriera, proprio un anno fa. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti idel nove volte campione del mondo sulla pista dove domenica si correrà il Gran Premio d’. STAGIONE 1996 – CLASSE 125 (Aprilia): Siamo nell’anno del debutto dinel Motomondiale. Il giovane pesarese (all’epoca aveva solamente 17 anni) chiuse anzitempo il suo esordio sul tracciato di(all’epoca ancora nella conformazione storica) con un ritiro che non gli permise di concludere la gara. STAGIONE 1997 – CLASSE 125 (Aprilia): Secondo anno in 125 e prima vittoria in terra olandese ...