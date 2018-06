Morto Scarpino | il terrone che piaceva a Montanelli

ilgiornale

: Retweeted Quotidiano Libero (@Libero_official): L'editoriale del direttore - biancacle : Retweeted Quotidiano Libero (@Libero_official): L'editoriale del direttore - biancacle : RT @Libero_official: L'editoriale del direttore - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: L'editoriale del direttore -

(Di martedì 26 giugno 2018) Burbero ma anche spiritoso e amabile. Epperò incazzoso fino alla collera coi giovani di bottega che si macchiavano di pressappochismo, sciatteria nella scrittura e disinvolture nel racconto dei fatti che dovevano essere riprodotti in pagina in modo netto, chiaro, senza voli pindarici hemingwayani. Questo era Salvatorea 74 anni, che al "Giornale di", come tutti allora lo chiamavano, era entrato nel 1974 da cronista e ne era uscito con la qualifica di vicedirettore per poi passare nei ranghi degli editorialisti più influenti e apprezzati.Era stato Egidio Sterpa, quando ancora faceva l'inviato per il Corriere, prima di venire a dirigere la Cronaca del Giornale, a portarlo a Milano. Lo aveva conosciuto a Reggio Calabria al tempo della rivolta dei "Boia chi molla". E quel giovane calabrese di Cosenza, colto e appassionato, gli era subito piaciuto, segnalandolo a ...