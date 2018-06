Monsignor Capella condannato a 5 anni per pedopornografia dai giudici della Santa Sede : Il Tribunale del Vaticano ha deciso che Monsignore Carlo Alberto Capella dovrà scontare cinque anni di reclusione e pagare cinquemila euro di multa perché giudicato colpevole di detenzione divulgazione, trasmissione e offerta di materiale pedopornografico. Il sacerdote è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. Il Monsignor Capella si è dichiarato colpevole Il processo che ha visto come imputato Monsignor Carlo Alberto ...

Foto hard di bambini Monsignor Capella condannato a 5 anni : Cinque anni di reclusione e cinquemila euro di multa. Una sentenza dura, il massimo della pena prevista per l'accusa di detenzione e scambio di materiale pedopornografico, con l'aggravante dell'ingente quantità.--Si trova ora nella cella della Gendarmeria vaticana Monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario presso la nunziatura negli Usa, dopo il processo a suo carico presso il Tribunale del Vaticano. Venerdì la prima udienza, ieri la ...

Condannato Monsignor Capella per il reato di pedopornografia - sentenza storica : Una condanna pesante, in linea con le richieste del Promotore di giustizia, Giampiero Milano, giunta al termine di sole due udienze pubbliche, visto che il reato contestato è stato ammesso dallo stesso imputato l'ex diplomatico vaticano monsignor Carlo Alberto Capella.E' la prima volta che viene applicata in Vaticano la riforma del codice penale del luglio 2013 che ha introdotto il reato di pedofilia e pedopornografia, visto che un altro ...

Il Tribunale Vaticano ha condannato Monsignor Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere per detenzione e trasmissione di materiale pedopornografico : Il Tribunale Vaticano ha condannato il sacerdote italiano Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere e cinquemila euro di multa per detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Capella era stato arrestato ad aprile: lavorava per il servizio diplomatico del Vaticano The post Il Tribunale Vaticano ha condannato monsignor Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere per detenzione e trasmissione di materiale ...

