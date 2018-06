MondialiMediaset | gironi C e D con Francia e Argentina Diretta Tv Italia 1 | Canale 20

digital-news

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di martedì 26 giugno 2018) Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo con la terza giornata della fase anei giorni C e D. Il tempo per sbagliare è terminato: questo turno decreterà le migliori sedici nazionali al mondo, che accederanno alla fase ad eliminazionedel torneo. Uno spettacolo visibile su1,20 che scende in campo in questo Mondiale e Mediaset Extra FIFA World Cup