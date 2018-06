Mondiali | Xhaka-Shaqiri | Albania si muove

Mondiali - esultanza con l’aquila kosovara : multa per Xhaka - Shaqiri e Lichtsteiner - “comportamento antisportivo” : Se la cavano con una multa, e nessuna squalifica, i tre giocatori della Svizzera che erano finiti sotto indagine da parte della commissione di disciplina della Fifa per i gesti ‘politici’ compiuti durante la partita vinta 2-1 sulla Serbia venerdi’ scorso. La Federazione internazionale ha reso noto che Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri hanno ricevuto un’ammonizione e inoltre condannati a pagare una multa di diecimila franchi ...

Mondiali - Lichtsteiner : “Xhaka e Shaqiri? bene così” : “Xhaka e Shaqiri hanno fatto bene”. Lo dice il capitano della Svizzera Stefan Lichsteiner parlando dei gesti di esultanza dei due compagni, di origini kosovare, che hanno schernito i tifosi avversari. “I serbi ci stavano provocando da giorni – dice ancora l’ex juventino -, e poi credo che le botte si danno e si prendono, e loro non sono angeli. Per me va bene”. “C’è stata una guerra durissima per ...

Mondiali - Svizzera : polemiche per l'esultanza di Xhaka e Shaqiri : Li capisco Così invece il ct della Svizzera Vladimir Petkovic: Normale che un gol porti emozioni speciali, ma dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio

Mondiali 2018 - i ‘kosovari’ Xhaka e Shaqiri segnano alla Serbia e fanno il gesto dell’aquila. E Belgrado si arrabbia : È venuto naturale e loro non vogliono neanche parlarle. Ad alcuni, come Stephan Lichtsteiner, è sembrato giusto. Ad altri, per esempio il loro ct Petkovic, no. Perché il calcio deve rimanere un campo neutrale. Certo è che, a oltre vent’anni dalla fuga dal Kosovo e l’arrivo in Svizzera delle loro famiglie, Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri devono essersi parecchio emozionati. Il secondo, nella terra contesa da Serbia e Albania, ci è pure ...

Serbia-Svizzera 1-2 - Mondiali 2018 : Xhaka e Shaqiri costruiscono una pazzesca rimonta nella ripresa : Le emozioni non sono assolutamente mancate. La nazionale della Svizzera supera per 2-1 la Serbia, in un match dei Mondiali 2018 ancora una volta deciso negli ultimi minuti dei tempi regolamentari. Al gol serbo di Mitrovic nei primi istanti, risponde nella ripresa la coppia di origine albanese Xhaka e Shaqiri. A questo punto la classifica del girone E è ancora più intrigante: ben tre squadre a caccia degli ottavi di finale staccate da una sola ...