Mondiali Russia 2018 | Mascherano affossa Balogun e l’Argentina | Moses non sbaglia e

Mondiali Russia 2018 – Danimarca-Francia si fa hot! Due cuoricini sulle spalle e seno in bella mostra : tutti pazzi per l’esplosiva tifosa [GALLERY] : Una tifosa… appariscente in tribuna durante Danimarca-Francia: i Mondiali di Russia 2018 si fanno hot-- Il match di questo pomeriggio tra Danimarca e Francia non ha regalato troppe emozioni. Le squadre, entrambe qualificate agli ottavi di finale, si sono accontentate di un pareggio, senza reti. A dare spettacolo, però, ci hanno pensato i tifosi in tribuna: le bellissime wags francesi, sono state messe in ombra dalla prorompente bellezza di ...

Mondiali Russia 2018 – Pjaca - davvero? Bjarnason sanguinante dopo una gomitata : giallo per il croato : Altro che match di calcio: Islanda-Croazia sembra un incontro di boxe! Bjarnason sanguinante, giallo per Pjaca La Croazia è matematicamente qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, ma per chiudere al meglio la fase a gironi, deve prima vedersela con una tostissima Islanda. I croati, grintosi, non vogliono chiudere con una sconfitta la prima fase della rassegna iridata e, dunque, lottano duramente, a volte troppo. Ne sa ...

Mondiali Russia 2018 - controllo splendido e diagonale perfido : Messi porta già in vantaggio l’Argentina [VIDEO] : Un quarto d’ora di gioco e l’Argentina è già in vantaggio, stop perfetto del numero dieci della Seleccion e conclusione precisa che non lascia scampo al portiere nigeriano L’Argentina è già in vantaggio, l’autore del gol non poteva che essere Lionel Messi. Dopo aver lasciato sola la sua Nazionale nel match contro la Croazia, la Pulce la riprende per mano e sigilla l’1-0 con un gol splendido. Lo stop al volo è ...

Mondiali Russia 2018 - l’Arabia Saudita conferma Pizzi : rinnovato il contratto del ct fino al 2019 : Nonostante l’eliminazione al primo turno dei Mondiali, l’Arabia Saudita ha deciso di rinnovare il contratto al ct Pizzi fino al 2019 L’Arabia Saudita ha annunciato di aver rinnovato il contratto al commissario tecnico Juan Antonio Pizzi fino al termine della Coppa d’Asia, in programma dal 5 gennaio al 1° febbraio 2019. Fondamentale per la conferma dell’allenatore argentino il successo contro l’Egitto ai ...

Mondiali di Russia - le partite del 26 giugno : Australia-Perù ore 16:00 L'Australia per rimanere aggrappata al sogno Mondiale, il Perù per chiudere in maniera dignitosa la competizione e uscire dal torneo a testa alta. Motivazioni e speranze ...

Mondiali Russia 2018 partite gironi C e D : video e highlights martedì 26 giugno : Australia-Perù, Danimarca-Francia, Nigeria-Argentina e Islanda-Croazia: video e highlights delle partite di martedì 26 giugno dei Mondiali Russia 2018 Proseguono le giornate a gironi dei Mondiali Russia 2018. martedì 26 giugno sono otto le Nazionali a scendere in campo: quattro del Gruppo C e quattro del Gruppo D. La tensione è altissima per quelle che si preannunciano le sfide decisive per il passaggio agli ottavi di finale di questi Mondiali ...

Russia 2018 - Francia e Danimarca passano senza biscotto : è il primo 0-0 dei Mondiali : Cade il tabù 0-0 nel Mondiale in Russia. Tocca a Danimarca e Francia spezzare la striscia di gare con almeno un gol al termine di un match che riservato poche emozioni, specchio del risultato finale e ...

Mondiali Russia 2018 – Danimarca-Francia : le Wags francesi distolgono l’attenzione dal match - che spettacolo in tribuna [GALLERY] : In tribuna le bellissime Wags francesi: durante Danimarca-Argentina, ‘l’esordio’ della fidanzata di Pogba al fianco della mamma E’ terminata 0-0 la sfida tra Danimarca Francia, valida per l’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre, che si sono sfidate oggi in terra russa, non hanno voluto rischiare troppo, accontentandosi di un pareggio che ha permesso ad entrambe di accedere agli ...

Mondiali 2018 Russia - Germania : Podolski provoca o scherza? 'Dove sarebbero arrivati undici me?' : Lukas Podolski e la Germania. Una storia d'amore particolare: lui, figlio di polacchi e poi naturalizzato tedesco, ha alzato nel cielo di Rio de Janeiro la Coppa del Mondo. L'apice di una carriera con ...

Russia 2018 - Australia umiliata pure dal Perù : perde 2-0 - addio Mondiali : L'Austrralia è fuori dal Mondiale, dopo aver perso 2-0 l'ultima partita del Gruppo C contro il Perù già eliminato. A segno Carrillo al 18' del primo tempo e Guerrero al 5' della ripresa. Il Perù ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia ‘controlla’ la Danimarca e chiude il girone al primo posto : orgoglio Perù contro l’Australia [FOTO e TABELLONE] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 : il quadro degli ottavi - Francia 1ª nel girone C : Tabellone Mondiali Russia 2018, Francia e Danimarca approdano agli ottavi di finale dopo lo scialbo pareggio di questo pomeriggio Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale si sta pian piano componendo. Dopo le gare della serata di ieri, in questo pomeriggio è andato in scena il girone C della competizione russa. La Francia ha vinto il raggruppamento, grazie anche al pareggio odierno contro la Danimarca, classificatasi ...

Mondiali Russia 2018 – Australia-Perù : lo spettacolo è in tribuna - le FOTO più belle degli spettatori [GALLERY] : Colori vivaci e tanti sorrisi: nella gallery le FOTO più belle degli spettatori di Australia-Perù Ultima partita della fase a gironi ai Mondiali di Russia 2018 per Australia e Perù. Le due formazioni si stanno sfidando in campo in Russia, ma nessuna delle due squadre ormai ha alcuna possibilità di passare agli ottavi di finale, ma in tribuna non mancano i tifosi, coloratissimi e vivaci per dare tutto il supporto necessario ai propri idoli. Nella ...