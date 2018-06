Mondiali Russia 2018 | Maradona sprona l’Albiceleste | “adesso voglio la vera Argentina”

Mondiali Russia - Messi e Cristiano Ronaldo sbagliano il rigore - il web è spietato : “Totti pensaci tu” [FOTO] : 1/4 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Foto particolari dai Mondiali di Russia 2018 : I Mondiali di Russia 2018, in scena dal 14 giugno al 15 luglio, stanno regalando sorprese e momenti davvero esilaranti. Dai colorati travestimenti dei tifosi, passando per azioni spettacolari e tramonti mozzafiato, sono centinaia le immagini che arrivano ogni giorno dalla Russia. Nella nostra gallery qui in alto abbiamo raccolto alcune delle più belle viste finora. The post Foto particolari dai Mondiali di Russia 2018 appeared first on Wired.

VIDEO/ Uruguay Russia (3-0) : highlights e gol. L'autogol di Cheryshev (Mondiali 2018 - gruppo A) : VIDEO Uruguay Russia (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2018. Vittoria schicciante della Celeste che arriva prima nel gruppo A(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:09:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Iran - il presidente Rouhani : “avete lottato per un sogno - portando gioia al paese” : Il presidente Iraniano Hassan Rouhani ha voluto ringraziare i calciatori della Nazionale dopo essere andati vicini ad un clamoroso exploit Il presidente Iraniano Hassan Rouhani si congratula con la nazionale Iraniana di calcio che ieri sera ha fatto tremare il Portogallo ai Mondiali di Russia. “Avete lottato per realizzare i sogni di una grande Nazione attraverso la vostra encomiabile fiducia in voi stessi, portando gioia e orgoglio alla ...

Mondiali Russia 2018 - è il giorno dell’Argentina : tutte le quote del Girone D : Mondiali Russia 2018, è arrivato il giorno della verità per Leo Messi e soci, l’Argentina non può sbagliare più se vuole passare agli ottavi La qualificazione è già al sicuro e basta solo un pareggio contro l’Islanda per volare agli ottavi di finale dei Mondiali da prima del Girone D. A detta degli scommettitori la Croazia si qualificherà a punteggio pieno: secondo i dati Microgame il 94% delle giocate 1X2 sulla gara di domani è ...

Mondiali 2018 Russia - le squadre già qualificate agli ottavi : Terzo turno già iniziato, Mondiale che entra nel vivo e assegna gli ultimi pass per gli ottavi di finale. Il tabellone comincia a delinearsi, alcune Nazionali hanno già in tasca la qualificazione, ...

Mondiali Russia 2018 : Portogallo-Iran 1-1 - CR7 ritorna tra gli umani - passa anche la Spagna. Uruguay e Russia gli ottavi : Portogallo-Iran- Tante sorprese, tanti colpi di scena fino all’ultimo secondo. L‘Uruguay passa come primo nel girone, Russia secondo. Sorpresa nel match tra Portogallo e Iran. Finisce 1-1, Quaresma illude il Portogallo, Iran mai domo, trova il pari su calcio di rigore e spaventa il Portogallo fino al 96′. Iran fuori. Portogallo secondo nel girone, Cr7 […] L'articolo Mondiali Russia 2018: Portogallo-Iran 1-1, CR7 ritorna ...

Mondiali 2018 - Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi : L'errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo e il gol in extremis di Iago Aspas regalano alla Spagna il primo posto nel girone B L'articolo Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Russia 2018 : Spagna-Marocco 2-2 - giornata no per gli iberici - che chiudono comunque primi nel girone : Al Kaliningrad Stadium è andata in scena l’ultima partita del raggruppamento B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo Spagna e Marocco. Gli iberici, che dovevano assolutamente vincere per trovare la prima piazza nel girone, sono apparsi davvero in serata no e si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 che, comunque, con il contemporaneo pari tra Portogallo ed Iran, sta a significare ottavi di finale contro la Russia. Un ...

Spagna-Russia - Ottavi Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv. Su che canale vederla : La Spagna ha ottenuto il primo posto nel Girone B all’ultimo respiro, agguantando il pari con il Marocco per 2-2 e, sfruttando l’1-1 tra Iran e Portogallo, ha scavalcato i lusitani in vetta al raggruppamento. I calciatori spagnoli hanno infatti siglato un gol in più rispetto ai portoghesi. Agli Ottavi li aspettano i padroni di casa della Russia, che hanno chiuso al secondo posto il Girone A: dopo aver battuto il goleada ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...