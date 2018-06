Mondiali di Russia | le partite del 26 giugno

Mondiali Russia 2018 partite gironi C e D : video e highlights martedì 26 giugno : Australia-Perù, Danimarca-Francia, Nigeria-Argentina e Islanda-Croazia: video e highlights delle partite di martedì 26 giugno dei Mondiali Russia 2018 Proseguono le giornate a gironi dei Mondiali Russia 2018. martedì 26 giugno sono otto le Nazionali a scendere in campo: quattro del Gruppo C e quattro del Gruppo D. La tensione è altissima per quelle che si preannunciano le sfide decisive per il passaggio agli ottavi di finale di questi Mondiali ...

Russia 2018 - Francia e Danimarca passano senza biscotto : è il primo 0-0 dei Mondiali : Cade il tabù 0-0 nel Mondiale in Russia. Tocca a Danimarca e Francia spezzare la striscia di gare con almeno un gol al termine di un match che riservato poche emozioni, specchio del risultato finale e ...

Mondiali Russia 2018 – Danimarca-Francia : le Wags francesi distolgono l’attenzione dal match - che spettacolo in tribuna [GALLERY] : In tribuna le bellissime Wags francesi: durante Danimarca-Argentina, ‘l’esordio’ della fidanzata di Pogba al fianco della mamma E’ terminata 0-0 la sfida tra Danimarca Francia, valida per l’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre, che si sono sfidate oggi in terra russa, non hanno voluto rischiare troppo, accontentandosi di un pareggio che ha permesso ad entrambe di accedere agli ...

Mondiali 2018 Russia - Germania : Podolski provoca o scherza? 'Dove sarebbero arrivati undici me?' : Lukas Podolski e la Germania. Una storia d'amore particolare: lui, figlio di polacchi e poi naturalizzato tedesco, ha alzato nel cielo di Rio de Janeiro la Coppa del Mondo. L'apice di una carriera con ...

Russia 2018 - Australia umiliata pure dal Perù : perde 2-0 - addio Mondiali : L'Austrralia è fuori dal Mondiale, dopo aver perso 2-0 l'ultima partita del Gruppo C contro il Perù già eliminato. A segno Carrillo al 18' del primo tempo e Guerrero al 5' della ripresa. Il Perù ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia 'controlla' la Danimarca e chiude il girone al primo posto : orgoglio Perù contro l'Australia

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 : il quadro degli ottavi - Francia 1ª nel girone C : Tabellone Mondiali Russia 2018, Francia e Danimarca approdano agli ottavi di finale dopo lo scialbo pareggio di questo pomeriggio Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale si sta pian piano componendo. Dopo le gare della serata di ieri, in questo pomeriggio è andato in scena il girone C della competizione russa. La Francia ha vinto il raggruppamento, grazie anche al pareggio odierno contro la Danimarca, classificatasi ...

Mondiali Russia 2018 – Australia-Perù : lo spettacolo è in tribuna - le FOTO più belle degli spettatori

Mondiali Russia 2018 – Multe Xhaka e Shaqiri : il web in aiuto dei due svizzeri - petizione online per sostenerli : Il web in ‘azione’: petizione online per pagare le Multe di Xhaka e Shaqiri per l’esultanza dopo i gol contro la Serbia L’esultanza di Xhaka e Shaqiri nel match del secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, contro la Serbia, ha scatenato il caos. I due calciatori svizzeri, di origini kosovare, hanno mimato con le mani il gesto dell’aquila, simbolo della “Grande Albania”, per ...

Mondiali Russia 2018 - il ct della Svezia sicuro : “la prestazione fornita contro la Germania ci ha fortificati” : Il commissario tecnico della Svezia ha analizzato la prestazione fornita contro la Germania, sottolineando come quella partita li abbia fortificati “Siamo stati capaci di tenere il passo dei campioni del mondo in carica fino a 10 secondi dalla fine e questo ci rende più forti e più fiduciosi“. Sono le parole del ct della Svezia, Janne Andersson, alla vigilia del match decisivo per le sorti della nazionale scandinava a caccia del pass ...

Mondiali Russia 2018 - allo Stadio Luzniki di Mosca i tifosi regnano sovrani : gli scatti più belli di Danimarca-Francia

Mondiali Russia 2018 : arbitri e Var - il difficile viene adesso : Con l'ultimo giro di partite e i primi dentro-fuori l'atmosfera in Russia inizia a scaldarsi, anche per arbitri e Var. E il soccorso dei secondi ai primi inizia a diventare davvero decisivo. Il motivo ...