Mondiali | brivido Spagna | segna al 93' ma passa per prima

Mondiali 2018 - Spagna e Portogallo agli ottavi con il brivido : Il Portogallo di Fernando Santos si fa riprendere nel finale dall'Iran del grande ex Queiroz ma nonostante il brivido vola agli ottavi di finale al Mondiale in Russia. Al gran gol dell'ex Inter Quaresma, che con una trivela fantastica a fine primo tempo aveva portato in vantaggio i lusitani, ha risposto Ansarifard al 93'. La gara è stata dura per i portoghesi con l'Iran sempre in partita e con Cristiano Ronaldo che ha fallito un calcio di rigore ...