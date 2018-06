Mondiali 2018 | Higuan | il suo gol contro la Nigeria è dato a 2 | 50

LIVE Argentina-Nigeria - Mondiali 2018 in DIRETTA : Messi e compagni si giocano tutto. Occhio a Croazia-Islanda : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Argentina-Nigeria, match valido per il gruppo D del Mondiale 2018 in Russia. Stasera a San Pietroburgo il match della verità. La Selección, vincendo, supererebbe gli africani dovendo sperare in una non vittoria dell’Islanda contro la Croazia già qualificata. Al di là però delle combinazioni, sono i giorni di preparazione, a questo incontro, della compagine di Sampaoli che hanno tenuto banco. Si è ...

Mondiali Russia 2018 - il ct della Svezia sicuro : “la prestazione fornita contro la Germania ci ha fortificati” : Il commissario tecnico della Svezia ha analizzato la prestazione fornita contro la Germania, sottolineando come quella partita li abbia fortificati “Siamo stati capaci di tenere il passo dei campioni del mondo in carica fino a 10 secondi dalla fine e questo ci rende più forti e più fiduciosi“. Sono le parole del ct della Svezia, Janne Andersson, alla vigilia del match decisivo per le sorti della nazionale scandinava a caccia del pass ...

Mondiali Russia 2018 - allo Stadio Luzniki di Mosca i tifosi regnano sovrani : gli scatti più belli di Danimarca-Francia [GALLERY] : Il match tra Francia e Danimarca regala emozioni sugli spalti dello Stadio Luzniki di Mosca, lo spettacolo dei tifosi Il terzo turno della fase a gironi del gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 è sceso in campo. La Francia, già qualificata agli ottavi di finale, sta affrontando la Danimarca, a cui basterebbe un pareggio per il passaggio di turno. Non è solo lo spettacolo del match a tenere banco, anche sugli spalti dello Stadio Luzniki di ...

Diretta/ Danimarca Francia Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : Fine primo tempo : Diretta Danimarca Francia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bleus qualificati agli ottavi dei Mondiali 2018, agli scandinavi basta un punto(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Risultati Mondiali 2018 / Classifica gironi C-D : Danimarca verso gli ottavi! Diretta gol live score : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi C e D, Diretta gol live score delle partite. Ultimo turno nei due gruppi: Francia e Croazia sono già qualificate agli ottavi di finale(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Diretta/ Australia Perù Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : fine primo tempo! : Diretta Australia Perù, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai Mondiali 2018 i Socceroos sperano ancora nella qualificazione agli ottavi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Danimarca-Francia : spalti bollenti [FOTO] : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Mondiali 2018 - l’Argentina si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni e i risultati utili contro la Nigeria : Questa sera (ore 20.00) l’Argentina si gioca il tutto per tutto ai Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste è con le spalle al muro e non può più sbagliare: Leo Messi e compagni, infatti, hanno un solo punto in classifica e devono assolutamente battere la Nigeria per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Il successo contro gli africani è l’unico modo che hanno i sudamericani per cercare di proseguire la propria avventura ...

Diretta/ Australia Perù Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : Carrillo! Perù in vantaggio : Diretta Australia Perù, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai Mondiali 2018 i Socceroos sperano ancora nella qualificazione agli ottavi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 : arbitri e Var - il difficile viene adesso : Con l'ultimo giro di partite e i primi dentro-fuori l'atmosfera in Russia inizia a scaldarsi, anche per arbitri e Var. E il soccorso dei secondi ai primi inizia a diventare davvero decisivo. Il motivo ...

Mondiali 2018 Russia - la tifosa 'più hot' del Mondiale è Natalya : una ex pornostar : L'hanno chiamata la "tifosa più hot del Mondiale", madrina a furor di popolo della Russia e di tutta la Coppa del Mondo. Lei, in top bianco con il nome dei padroni di casa scritto in rosso. Bandiere ...

Mondiali Russia 2018 - Di Maria attacca il Real Madrid : 'Non volevano che giocassi la finale per vendermi' : La vigilia della gara con la Nigeria, probabilmente, non è stato il momento più brutto vissuto da Angel Di Maria con la maglia della nazionale argentina. Il giocatore del Paris Saint Germain, ...

Islanda-Croazia - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Islanda-Croazia, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Nigeria-Argentina - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Nigeria-Argentina, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.