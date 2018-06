Mondiali 2018 | dove vedere le partite di oggi in Tv e in streaming

Probabili formazioni/ Islanda Croazia : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 gruppo D) : Probabili formazioni Islanda Croazia: quote, le ultime novità live su moduli e titolari verso la partita del girone D dei Mondiali 2018 (oggi 26 giugno)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 07:57:00 GMT)

Danimarca-Francia - Mondiali 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv : Potrete vivere minuto per minuto le emozioni della partita anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport. PROGRAMMA E orario Martedì 26 giugno Mondiali 2018 Gruppo C Stadio Luzniki, ore 16.00:...

Danimarca-Francia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Ballottaggio Pogba-N’Zonzi nella metà campo transalpina : Oggi pomeriggio alle ore 16 va in scena Danimarca-Francia, match del girone C valido per i Mondiali 2018. Una sfida attesissima, in cui si deciderà chi passerà il turno come testa di serie. I transalpini sono già qualificati e hanno due risultati su tre a loro favore per chiudere al comando nella classifica del raggruppamento, mentre i danesi non devono perdere altrimenti rischiano di essere eliminati nel caso in cui in contemporanea ...

Islanda-Croazia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Hallgrimsson non fa cambi - Kramaric dal 1' tra i croati : Quest’oggi, martedì 26 giugno (ore 20.00), alla Rostov Arena, Croazia e Islanda scenderanno in campo per l’ultimo turno del gruppo D. Dopo il 3-0 all’Argentina c’è grande entusiasmo in Croazia. Qualificazione ottenuta facilmente già dopo due giornate, in un girone comunque ostico. Gli islandesi, invece, hanno ancora qualche chance di centrare gli ottavi di finale, grazie al pareggio all’esordio contro ...

Nigeria-Argentina - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Messi e Aguero per l’Albiceleste - cambia il portiere. Musa guida le Super Aquile : La partita del dentro o fuori, si decide tutto in una notte: o si continua l’avventura iridata o si fanno le valigie e si torna a casa. Nigeria e Argentina sono pronte per la sfida campale che vale un posto agli ottavi di finale: le Super Aquile potrebbero accontentarsi di un pareggio, l’Albiceleste è invece costretta a vincere e contestualmente deve sperare che l’Islanda non batta la Croazia con una differenza reti più ...

Video/ Spagna Marocco - 2-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 gruppo B - : Video Spagna Marocco , risultato finale 2-2, : gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. Finisce pari, la Roja è prima nel suo girone.

Australia-Perù - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Australia deve battere il Perù per sperare di ottenere il pass per gli ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. I Socceroos con una vittoria e la conseguente sconfitta della Danimarca con la Francia, riuscirebbero infatti a superare i danesi in classifica e chiudere così al secondo posto il Gruppo C. Dall’altra parte La Blanquirroja, già eliminata, proverà a regalare una gioia ai propri tifosi. Australia-Perù si giocherà questo pomeriggio ...

Islanda-Croazia - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Quest’oggi, martedì 26 giugno (ore 20.00), alla Rostov Arena, Croazia e Islanda scenderanno in campo per l’ultimo turno del gruppo D. Dopo il 3-0 all’Argentina c’è grande entusiasmo in Croazia. Qualificazione ottenuta facilmente già dopo due giornate, in un girone comunque ostico. Gli islandesi, invece, hanno ancora qualche chance di centrare gli ottavi di finale, grazie al pareggio all’esordio contro ...

Nigeria-Argentina - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi martedì 26 giugno si gioca Nigeria-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A San Pietroburgo (Russia) andrà in scena una vera e propria battaglia tra le due squadre, ci si gioca un posto agli ottavi di finale. L’Albiceleste è clamorosamente ancora in corsa dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due partite: Leo Messi e compagni devono assolutamente vincere e sperare che l’Islanda non batte la Croazia con una ...

Danimarca-Francia - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Primato in classifica in palio nel match tra Danimarca e Francia, in programma oggi, martedì 26 giugno, allo stadio Luzniki di Mosca. Ma per gli scandinavi una sconfitta potrebbe anche comportare il terzo posto nel girone e la conseguente eliminazione dai Mondiali 2018 in Russia. Ci sono tutti gli ingredienti per un match spettacolare oggi tra due squadre dotate di un tasso tecnico notevole, ma finora entrambe poco brillanti sul piano della ...

