Mondiali 2018 | Argentina-Nigeria 2 a 1 | Rojo salva l’Albiceleste a 5 minuti dalla fine

Mondiali 2018 - l'Argentina batte a fatica la Nigeria e vola agli ottavi : l'Argentina di Jorge Sampaoli si salva nel finale e riesce a battere la Nigeria per 2-1, solo al minuto 86'. Dopo il pareggio all'esordio contro l'Islanda e la netta sconfitta per 3-0 contro la Croazia, l'Albiceleste vince una partita di fondamentale importanza e che proietta così i vice campioni del mondo in carica alla fase successiva. l'Argentina ha disputato un buon primo tempo con Messi ispirato e che dopo soli 15 minuti di gioco, su grande ...

Argentina-Nigeria 2-1 - Mondiali 2018 : l’Albiceleste vola agli ottavi di finale. Decide Rojo - Messi sugli scudi : Doveva essere il match verità e l’Argentina ha centrato l’obiettivo: qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Nella sfida di San Pietroburgo, valida per l’ultimo turno del gruppo D, supera 2-1 la Nigeria e visto il contemporaneo successo della Croazia contro l’Islanda, accede alla seconda fase. Leo Messi e Rojo sono decisivi per questa vittoria che, dopo il ko contro i croati, sembrava ...

Pagelle Argentina-Nigeria 2-1 - Mondiali 2018 : Messi torna ad incantare - Rojo si inventa un gol da favola : L’Argentina si salva in extremis e passa il turno nei Mondiali 2018. Un gol di Rojo nei minuti finali consente all’Albiceleste di battere 2-1 la Nigeria, per la quale la beffa si materializza sul più bello. La Nigeria è abile nel reggere l’urto nella prima frazione e nel prendere quota nella ripresa contro un avversario blasonato ma spaventato. Messi si desta dal torpore e porta in vantaggio l’Argentina con un bel ...

Diretta/ Islanda Croazia Mondiali 2018 (risultato finale 1-2) streaming video e tv : La decide Perisic al 90' : Diretta Islanda Croazia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Balcanici già certi del primo posto, islandesi a caccia degli ottavi ai Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:47:00 GMT)

Diretta/ Nigeria Argentina (risultato finale 1-2) streaming video e tv : festa Argentina! (Mondiali 2018) : Diretta Nigeria Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Seleccion rischia l'eliminazione al primo turno dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:46:00 GMT)

Pagelle Argentina-Nigeria 1-1 - Mondiali 2018 : Messi non basta - Mascherano ingenuo. Moses freddissimo dal dischetto : L’Argentina è fuori dai Mondiali 2018. Il pareggio contro la Nigeria coincide con l’eliminazione dell’Albiceleste e il conseguente clamoroso passaggio del turno della compagine africana, abile nel reggere l’urto nella prima frazione e nel prendere quota nella ripresa contro un avversario blasonato ma spaventato. Messi si desta dal torpore e porta in vantaggio l’Argentina con un bel diagonale, ma il risveglio della ...

Islanda-Croazia 1-1 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Islanda-Croazia, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 - clamoroso rigore negato all’Argentina : il VAR penalizza la Nigeria [VIDEO] : L’arbitro Cakir non assegna un rigore solare alla Nigeria, l’Argentina dunque resta in corsa per la qualificazione agli ottavi negato un secondo rigore alla Nigeria, l’arbitro Cakir non se la sente di assegnare un altro penalty agli africani tenendo in corsa la Seleccion in questo finale di partita. Il braccio del difensore sudamericano pare nettissimo, ma il direttore di gara turco non assegna la massima punizione per via di ...

DIRETTA/ Nigeria Argentina (risultato live 1-1) streaming video e tv : Meza spreca in area! (Mondiali 2018) : DIRETTA Nigeria Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Seleccion rischia l'eliminazione al primo turno dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:29:00 GMT)

Diretta/ Islanda Croazia Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : Pareggia Sigurdsson su rigore : Diretta Islanda Croazia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Balcanici già certi del primo posto, islandesi a caccia degli ottavi ai Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:28:00 GMT)

ARGENTINA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE.../ Mondiali 2018 : ancora 1-1 e pareggio Islanda - si fa dura... : ARGENTINA a rischio eliminazione dai Mondiali 2018: per passare il turno e volare AGLI OTTAVI di finale la Seleccion deve battere la Nigeria e superare la differenza reti dell'Islanda(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Che ‘sventola’ sugli spalti : Ivana Knöll - la Croazia ha un motivo in più per far bene [GALLERY] : Ivana Knoll: la Croazia ha un motivo in più per far bene ai Mondiali di Russia 2018 La Croazia ha già in tasca il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, ma vuole chiudere al meglio la fase a gironi della rassegna iridata, portandosi a casa anche la vittoria contro l’Islanda. Tanti i motivi che spingono i croati a far bene, questa sera, tra questi anche una sensuale e affascinante tifosa: Ivana Knoll, danzatrice del ...

Mondiali Russia 2018 - Mascherano affossa Balogun e l’Argentina : Moses non sbaglia e pareggia su rigore [VIDEO] : Ingenuità di Mascherano, il centrocampista argentino stende in area Balogun e regala il rigore alla Nigeria: Moses batte Armani e fa 1-1 Si mette malissimo per l’Argentina, la Nigeria infatti trova il pareggio su rigore ed estromette momentaneamente la Seleccion dal Mondiale di Russia 2018. La responsabilità è tutta sulle spalle di Mascherano, che affossa Balogun in area e regala il penalty agli africani, abili a trasformare con Victor ...

Diretta/ Nigeria Argentina (risultato live 1-1) streaming video e tv : Moses su rigore! (Mondiali 2018) : Diretta Nigeria Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Seleccion rischia l'eliminazione al primo turno dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:05:00 GMT)