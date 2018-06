Mondiali 2018 | Argentina all' ultimo respiro | agli ottavi trova la Francia

Mondiali Russia 2018 – L’Islanda ci prova ma la Croazia è imbattibile : le FOTO più belle del match : La Croazia sorride, Islanda ko nell’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018: le FOTO più belle del match L’Islanda ci ha provato, oggi, a mettere i bastoni tra le ruote alla Croazia e cercare di ottenere un’importante vittoria che le avrebbe potuto regalare il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Perisic e compagni, però, non hanno mai mollato, portando a casa una vittoria speciale, ...

Mondiali 2018 - adesso il Tabellone degli Ottavi di Finale diventa MOZZAFIATO : Sabato un Francia-Argentina da brividi - Messi vs Cristiano Ronaldo ai Quarti? : Con la qualificazione dell’Argentina agli Ottavi di Finale il Tabellone dei Mondiali di Russia 2018 diventa davvero MOZZAFIATO, con un big match pazzesco tra appena 4 giorni, Sabato 30 giugno alle 17:00 del pomeriggio italiano: Francia-Argentina. adesso la squadra di Messi rischia di diventare la mina vagante del torneo. Francia-Argentina ha due soli precedenti storici ai Mondiali, tutti lontanissimi nel tempo e in entrambi i casi le due ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro degli ottavi di finale : in programma un super Francia-Argentina : Croazia e Argentina si qualificano per gli ottavi di finale, affronteranno rispettivamente Danimarca e Francia Si conclude anche il girone D, definendo altri due accoppiamenti del Tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Croazia e Argentina accedono al turno successivo, battendo rispettivamente Islanda e Nigeria. La Seleccion, giunta seconda alle spalle dei croati, se la vedrà adesso con la Francia in una sfida che promette ...

Mondiali 2018 - Argentina-Nigeria 2 a 1 : Rojo salva l’Albiceleste a 5 minuti dalla fine. Messi segna - soffre ma va agli ottavi : Si salvano a cinque minuti dalla fine da un destino che sembrava già realtà. E che avrebbe probabilmente decretato la fine delle ambizioni Mondiali di Lionel Messi. Almeno con la maglia della nazionale. E invece l’Argentina batte la Nigeria e vola agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. l’Albiceleste soffre ma alla fine piega per 2 a 1 gli africani, salendo a 4 punti e conquistando il secondo posto nel ...

Argentina-Nigeria 2-1 - Mondiali 2018 : l’Albiceleste vola agli ottavi di finale. Decide Rojo - Messi sugli scudi : Doveva essere il match verità e l’Argentina ha centrato l’obiettivo: qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Nella sfida di San Pietroburgo, valida per l’ultimo turno del gruppo D, supera 2-1 la Nigeria e visto il contemporaneo successo della Croazia contro l’Islanda, accede alla seconda fase. Leo Messi e Rojo sono decisivi per questa vittoria che, dopo il ko contro i croati, sembrava ...

Pagelle Argentina-Nigeria 2-1 - Mondiali 2018 : Messi torna ad incantare - Rojo si inventa un gol da favola : L’Argentina si salva in extremis e passa il turno nei Mondiali 2018. Un gol di Rojo nei minuti finali consente all’Albiceleste di battere 2-1 la Nigeria, per la quale la beffa si materializza sul più bello. La Nigeria è abile nel reggere l’urto nella prima frazione e nel prendere quota nella ripresa contro un avversario blasonato ma spaventato. Messi si desta dal torpore e porta in vantaggio l’Argentina con un bel ...

Islanda-Croazia 1-2 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Una Croazia già qualificata, ma comunque alla caccia dell’en plain di vittorie, impresa mai riuscita ai biancorossi in un mondiale, affronta l’Islanda che è alla disperata caccia dei tre punti. La sconfitta con la Nigeria infatti ha complicato i piani dei vichinghi, la cui qualificazione ora è appesa a un filo. Una vittoria questa sera infatti potrebbe anche non bastare.--Islanda-Croazia 1-2 tabellino: MARCATORI: st 7' Badelj, 30' G. ...

Mondiali Russia 2018 - clamoroso rigore negato all’Argentina : il VAR penalizza la Nigeria [VIDEO] : L’arbitro Cakir non assegna un rigore solare alla Nigeria, l’Argentina dunque resta in corsa per la qualificazione agli ottavi negato un secondo rigore alla Nigeria, l’arbitro Cakir non se la sente di assegnare un altro penalty agli africani tenendo in corsa la Seleccion in questo finale di partita. Il braccio del difensore sudamericano pare nettissimo, ma il direttore di gara turco non assegna la massima punizione per via di ...

