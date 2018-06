Mondiale | Ria Antoniou è esagerata | mostra seno e lato B GALLERY   ...

Essam El-Hadary - il ragazzo che parava a mani nude oggi è il giocatore più anziano della storia del Mondiale : A Kafr al-Battikh, piccolo sobborgo egiziano nel governatorato di Damietta, una "diga" si affaccia da 45 anni sul delta del Nilo. Si chiama Essam El-Hadary, è appena diventato il giocatore più anziano a scendere in campo nella storia dei mondiali di calcio, e deve il soprannome affibbiatogli dai tifosi proprio alla sua incredibile abilità tra i pali.Abilità scoperta piuttosto tardi dal numero 1 dei Faraoni, che inizia ...

Mondiale 2018 Russia - la carica di Mascherano : 'Contro la Nigeria 40 milioni di argentini' : Argentina-Nigeria sarà una partita da dentro o fuori e l'albiceleste vuole arrivarci compatta nonostante tutto: la bufera su Sampaoli, l'identità di gioco pressoché assente, le voci su Messi. Così, ...

Africa - il Mondiale è sempre in salita : Senegal e Nigeria le uniche speranze : L'Africa. Plana sui Mondiali trascinando sempre una valigia di allegria, e leggerezza, e divertimento, e puntualmente manca l'appuntamento con la felicità. È una costante. Eppure, primo o dopo, in ...

La storia di Heung-Min Son - il centrocampista sudcoreano che che vuole dribblare la "leva" grazie al Mondiale : Dopo il suo goal all'ultimo minuto nel match di sabato contro il Messico, Heung-Min Son raccoglie la palla in fondo alla rete e tenta disperatamente di continuare a credere almeno in un pareggio. La partita finirà comunque 2-1 per la squadra di Peckerman, e al fischio finale il calciatore sudcoreano scoppia a piangere davanti al mondo intero. Questione di attaccamento alla maglia, di un sogno qualificazione svanito nel peggiore dei modi. ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi e la magia della ‘sua’ Assen. Possibile guizzo per riaprire il Mondiale : Valentino Rossi in questo Mondiale MotoGP 2018 sta facendo qualcosa ai limiti del Possibile. Ha a disposizione una moto decisamente inferiore alle rivali, sia Honda che Ducati, ma nonostante tutto è secondo in classifica generale a 27 lunghezze di distacco da Marc Marquez. Il “Dottore” si sta letteralmente aggrappando a questa stagione, lottando con le unghie e con i denti, e mantenendo aperto un sogno che, sulla carta, non potrebbe ...

Mondiali Russia 2018 – Keisuke Honda nella storia del Giappone : in gol in 3 edizioni del Mondiale consecutive [VIDEO] : Keisuke Honda entra nella storia del Giappone: grazie al gol segnato contro il Senegal, è il primo calciatore Giapponese a fare gol in 3 edizioni del mondiale Keisuke Honda, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato (non proprio eccellente) al Milan, è entrato nella storia del Giappone. Il numero 4 della formazione nipponica ha siglato il gol del pareggio contro il Senegal, una rete storica che lo ha fatto diventare il primo ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La prima guerra Mondiale” racconta la battaglia di Caporetto : La battaglia di Caporetto, una pagina di Storia riletta da “Apocalypse. La prima guerra mondiale”, in onda lunedì 25 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Sugli altri fronti, intanto, Inghilterra e Francia celebrano le loro vittorie, mentre la Germania subisce pesanti umiliazioni. “Apocalypse” è una serie prodotta con oltre 500 ore di materiale d’archivio, tra filmati a colori e testimonianze ancora inedite. L'articolo TV, Rai Storia: ...

'Questo è matto'. Baggio contro Sacchi - storia di un cambio Mondiale : Poi cerca ancora conferme negli occhi dei compagni, incredulo: quando capisce che non si tratta né di un errore né di uno scherzo, regala il suo pensiero al mondo intero con un labiale inequivocabile ...

Nigeria-Islanda - tripudio di colori in campo e sugli spalti : la maglia più bella del Mondiale contro il Geyser sound - tutte le FOTO : 1/91 AFP/LaPresse ...

Matteo Salvini - il consigliere di Vladimir Putin : 'Una vittoria Mondiale - George Soros sta perdendo' : 'Il centro del mondo in questi giorni è Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vitoria metafisica del popolo italiano'. A godere dopo il primo mese del governo Lega-M5s è il consigliere di ...

Volley - Nations League 2018 : Modena riabbraccia l’Italia - anticipo di Mondiale. Azzurri contro le corazzate Francia - Russia - USA : servono tre imprese : Questo è il weekend che tutti stavano aspettano, questo è il fine settimana giusto per abbracciare la Nazionale: l’Italia torna a casa e sarà travolta dal pubblico del PalaPanini di Modena, una fiumana riempirà il Tempio della Pallavolo per stringersi attorno agli Azzurri e cercare di trascinarli verso l’impresa in un trittico durissimo, quasi da Mondiale anticipato. I ragazzi del CT Chicco Blengini si giocano la qualificazione alla ...

Giornata Mondiale del rifugiato - Hasim - siriano : «Sogno il giorno in cui tornerò a casa» : Per partire Hasim aveva preparato poche cose. Qualche maglietta, i suoi libri, un paio di pantaloni. Biglietto aereo in mano, aveva chiuso la porta di casa sua ad Aleppo, in Siria, certo che sarebbe tornato poco dopo. Un bacio veloce ai fratelli e ai genitori, poi in autobus fino all’aeroporto di Damasco. Due ore di aereo per raggiungere un’amica in Italia, prendersi un po’ di tempo mentre il suo Paese si preparava alla guerra. ...

Ria Antoniou - chi è?/ Una dea greca "Mondiale" per Pierluigi Pardo (Tiki Taka Russia) : Ria Antoniou, dall'esperienza in televisione a Ballando con le stelle e a Colorado fino ai Mondiali nel programma di Italia 1. Il pubblico italiano la ama. (Tiki Taka Russia)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:03:00 GMT)

Mondiale Trial2 - nuova vittoria per Grattarola : Matteo Grattarola centra la terza affermazione in quattro tappe del Mondiale Trial2, ben figurano nella trasferta di Andorra anche Lorenzo Gandola (Trial2) e Carlo Alberto Rabino (Trial125) Prosegue la striscia di successi e di ottimi risultati conseguiti dai Talenti Azzurri FMI impegnati nel FIM Trial World Championship. Il terzo appuntamento stagionale vissuto a Sant Julia de Loria (Principato d’Andorra) ha riservato un nuovo successo ...